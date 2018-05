Didirri: “Me gusta explorar ideas que no han sido exploradas”

Didirri es el nombre de una nueva promesa de la música australiana. Su nombre está inspirado por el término aborigen “Dadirri“, cuyo significado sería algo así como “una profunda escucha interior ligada a una tranquila agudeza en la percepción”.

A pesar de su edad, al leer sus respuestas, te das cuenta que su alma es sabia y cuenta con años de experiencia. Quizás se trate de su vida familiar; del hecho de haber empezado en la música a los cuatro años de edad; o tal vez, se trate de la responsabilidad inherente de ser un pilar para su hermano con autismo.

Su álbum debut, Measurements, será lanzado el próximo 6 de julio, pero ya hay varios sencillos disponibles: Formaldehyde, Jude y, más recientemente, I Can’t Get Last Night Out Of My Head.

Hemos tenido la oportunidad de conversar con Didirri, en el marco de su presentación en la sala Siroco de Madrid, el 29 de mayo, y en su inclusión en la programación especial del Primavera Pro. Didirri, junto a otros artistas australianos, formará parte de la Ausie BBQ, el próximo viernes 31 de mayo en los espacios del CCCB. Los conciertos comenzarán a partir de la 1:30 pm y la entrada es gratuita.

¿Cómo comienza tu relación con la música? Fue tu familia, una investigación personal?

Estudié música desde muy temprana edad. Mi padre es cantante y yo era su ingeniero de sonido desde los ocho años. Me tenían sentado al piano desde los cuatro años.

Cuando es hora de escribir una canción … ¿Cómo lo haces? ¿Sigues una rutina específica, sigues a tu musa? ¿Dónde está la magia?

No hay absolutamente ningún método para la locura. Improviso mi composición tanto como puedo. El proceso cambia día a día.

¿Cuáles son tus expectativas para tu debut fuera de Australia? ¿Alguna vez imaginaste estar en España?

Estaba buscando encontrar una calidad sin procesar en la grabación para el Ep. Tropezó con un estándar folk cinematográfico en todas las canciones.

¿Qué estás buscando con tu álbum? ¿Cómo te sientes sobre el resultado?

Formaldehyde está dedicado a las personas fuertes. Particularmente mujeres. La fuerza no significa necesariamente felicidad, a menudo puede ser el camino difícil. Formaldehyde explora la idea de aferrarse a algo doloroso y dejarlo ir y listo.

He leído que “Formaldehyde” está dedicado a todas las mujeres de tu vida. ¿Quiénes son esos y qué representa para ti?

Formaldehyde trata específicamente de la fertilidad, la fuerza y Frida Kahlo.

Mensaje e inspiración

¿Cuáles son los temas que te inspiran? Algunos periodistas dicen que tienes letras reflexivas, a veces políticas. ¿Cuál es tu mensaje?

Me gusta explorar ideas que no han sido exploradas. Conversación con matices chispeantes no solo composición de fichas. Si no estás diciendo algo nuevo o inspiracionalmente diferente, entonces lo estás haciendo bien en mi opinión. La música es para mover personas o hacer que la gente se mueva.

Dicen que tomas inspiración de intelectuales, comediantes, filósofos, amigos y amantes… ¿Quiénes son tus artistas favoritos en este momentoEstoy obsesionado con Justin Vernon, Jamie Preitz, y, como siempre, con Stephen Fry y Tina Fey.

La búsqueda de la felicidad

“Algunas personas no tienen nada que hacer para superar los sentimientos derrotistas a través de la determinación. Algunas personas son víctimas de sus propias mentes“. Esta es una cita de una de tus últimas entrevistas… La encontré muy desafiante en momentos en que los problemas de salud están aumentando. ¿Cómo eres capaz de no ser víctima de tu propia mente? Especialmente siendo una figura pública.

Esta es una pregunta increíblemente difícil. Te felicito por ello. La búsqueda de la felicidad y la responsabilidad a menudo puede ser conflictiva entre sí. Es esto con lo que lucho más. Uno puede a menudo depender del otro. No creo que todas las personas tengan la capacidad de atravesar momentos difíciles, varía de persona a persona. Lancé (el tema) Jude porque pensé que era importante decir que no hay una sola ruta para lidiar con la salud mental.

Tu canción Jude es sobre tu hermano y también tu perro. Y, tomando la cita anterior otra vez … ¿Hablas sobre la determinación de tu propia experiencia de vivir con alguien con autismo?

Este es un punto interesante. Creo que la mayoría de los niños que son hermanos de una persona con discapacidad a menudo salen de la adolescencia con la necesidad de atención. Esto, obviamente, puede relacionarse con la falta de eso en la infancia. También creo que estas personas salen con un mayor sentido de afecto y comprensión de la discapacidad. Amo a mi hermano incondicionalmente, porque sé que no me pone ninguna condición.