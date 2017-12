DEMA: “Mi mensaje es exponer vulnerabilidad y la condición humana”

DEMA es un artista originario de Daytona Beach. Lleva toda su vida tocando música. Sus primeras memorias son tocando el piano con su padre, que le enseñaba a memorizar las claves cuando tenía unos seis años.

Cogió por primera vez una guitarra cuando tenía trece años y aprendió imitando los vídeos de youtube de sus artistas favoritos. “Me vi muy influenciado por los primeros trabajos de Coldplay, y eso se ha visto reflejado en la forma en la que compongo música, incluso hoy en día”.

Le preguntamos por sus gustos musicales, si han sido siempre los mismos, si siempre ha tocado lo mismo. Confiesa que han ido cambiando siempre, y todavía lo hacen. “Pasé por el rap y el nu-metal, por el indie y el rock alternativo, y por el reggae y el folk hasta llegar al dream pop”.

En cuanto a sus influencias, últimamente ha estado escuchando mucho Beach House, cosa que podemos apreciar, porque hay una fuerte influencia de su estilo en su nuevo trabajo, aunque también puede verse una base del dream pop y el shoegaze, otros estilos musicales a los que recurre con mucha frecuencia. También nos confiesa que Sufjan Stevens es una gran influencia para él. “La honestidad y el eclecticismo de su arte son verdaderamente inspiradores”.

Al preguntar por sus aspiraciones profesionales, explica que quiere poder seguir impresionando a sus oyentes. “Veo la carrera de músico como algo similar a ser un chef. Haces un gran bol de sopa, disfrutas viendo en las caras de las personas cómo disfrutan de tu producto”. Le preguntamos si alguna vez pensó que no lo conseguiría y nos cuenta que aún no siente que lo haya conseguido, que no se ha puesto una línea de meta.

Puede que no haya conseguido su objetivo aún, pero ha vivido lo suficiente como músico como para irse de tour con Matisyahu en la que fue una de sus mejores experiencias. El artista le ayudó a propulsar su música y a encontrar sus prioridades.

DEMA está casado y tiene dos hijos y un trabajo. “Es difícil colocar la música en este estilo de vida, pero cuando hablamos de una pasión, termina por hacerse fácil”. Cuando su familia sale de la ciudad, o cada vez que tiene un poco de tiempo libre, graba sus canciones o hace directos en las redes sociales.

“Mi mensaje es exponer vulnerabilidad. Exponer la condición humana y romper el ego que existe en los músicos de hoy en día. Esto permite una comunicación mejor entre el músico y su público”.

Un artista que no tiene miedo a la opinión pública, y al que lo que le inspira es la gente que disfruta de su arte. Alega que no hay una felicidad mayor que esa. Para él la música es un medio de expresión cuando las palabras o las lágrimas no pueden explicarse.

Le preguntamos si estaba sorprendido de saber que su música había alcanzado al público español, nos confiesa que está muy sorprendido. “¿Cómo decías que he terminado aquí? (risas)”.