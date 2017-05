Britt Daniel (Spoon): “Hemos compuesto temas para que el público cante con nosotros más que sacar un disco racional e introspectivo”

Tenemos la suerte de poder hablar con Britt Daniel, cantante y líder de Spoon, que con motivo del pasado concierto en el Primavera Sound 2014, nos sacó un hueco para atendernos el mismo día en que la banda tocaba. Era el 31 de mayo, un día extremadamente lluvioso en las primeras horas de la tarde. En esas fechas, la publicación de They Want My Soul aún estaba algo lejos y su siguiente trabajo era un tesoro bien resguardado para ellos. En Crazyminds tuvimos la oportunidad de escucharlo entero meses antes, y la verdad, es un trabajo excelente.

Britt nos está esperando en el bar del hotel, relajado y sonriente:

Crazyminds: Felicidades por el último disco, hemos tenido la oportunidad de escucharlo con anterioridad a su publicación y nos ha parecido excelente.

Britt (Spoon): Gracias.

Crazyminds: 20 años después de la publicación de vuestro primer EP y anunciáis novedades en vuestro facebook con las iniciales R.I.P., lo cual puede parecer bastante alarmante…

Britt: Si, lo ha sido?? (Risas).

Crazyminds: Un poco sí.

Britt: Queremos dar algo de sorpresa, creo que todo va a tener sentido. Pero nada de malas nuevas, son buenas noticias, nada malo. Así que no hay por qué alarmarse. (Risas).

Crazyminds: Hablábamos de estos 20 años, que de hecho son toda una vida. En retrospectiva, ¿cómo os sentís mirando hacia atrás? Y teniendo en cuenta que la banda ha hecho pasos hacia delante en cada disco publicado.

Britt: En su globalidad han sido años muy divertidos. Posiblemente, el momento más duro fueron los 2 primeros discos que no tuvieron muy buena acogida, el tour fue duro, nada parecía funcionar… Una vez superado este punto lleno de dudas, de abandonar, y con algo de reflexión, nos dimos cuenta que no podríamos hacer otra cosa que nos gustara más. De hecho, desde que tenía 7 u 8 años ya me pasaba las horas metiendo discos en el tocadiscos, y siempre me han fascinado las grabaciones, hasta que llegó un punto en que pensé que las quería hacer yo. Así que en ese punto malo tuvimos que pensar en nuestras motivaciones personales, y seguimos.

Crazyminds: Independientemente de este punto negro del segundo disco, da la sensación que igualmente habéis grabado sin tensiones comerciales o al menos esta es la sensación que da al oyente, que sólo os importa la música que queréis hacer en el momento concreto. ¿Es así?

Britt: Hay algo de importante en la cantidad de gente que te escucha, evidentemente. Aunque en mi caso, soy incapaz de hacer algo que no me guste a mi primero, y si me llega a satisfacer el resultado final, entonces espero que a la gente también.

Crazyminds: ¿Que piensas de las reseñas de la web Metacritic? Que os ha puesto en el número 1 en una lista de los mejores discos de la última década superando algunos de Bob Dylan, o… Tom Waits! Que son leyendas vivientes.

Britt: Es toda una sorpresa, y más teniendo en cuenta que son los oyentes los que han votado.

Crazyminds: Hablando de Transference (2010). Que es bastante más oscuro y minimalista que el que ahora vais a editar, donde sois más luminosos, con muchos más arreglos que la mayoría de vuestra discografía, y que nos dan una sensación de positivismo totalmente contrapuesto a su predecesor.

Britt: Totalmente de acuerdo, queríamos hacer esto, no por lo que muchas bandas hacen de hacer algo completamente diferente que el disco que los precede, sino porque son las canciones que queríamos tocar en este momento. Temas para que el público cante con nosotros más que sacar un disco racional e introspectivo.

Crazyminds: Nuevos temas, nuevos significados, ¿momentos diferentes en la vida?

Britt: Sí, totalmente. Para mi componer es como hacer una foto de sonido, captar un momento en el tiempo y congelarlo. Y así conseguir un trabajo que tenga el espíritu del momento concreto.

Crazyminds: Volvéis para tocar en el Primavera Sound, que ya vinisteis en 2010, y que como podéis ver se ha hecho más grande e importante cada año. ¿Es el tipo de festival donde os gusta tocar?

Britt: Sí, nos encanta. Una de las mejores cosas es que estás en medio de la ciudad y puedes llegar andando, ¡lo que para nosotros es fantástico! Acostumbrados como estamos a festivales que están en medio del campo, con lodo… (Risas) y con esas distancias… Aparte que el sitio es bonito, y con el mar tan cerca, y esos fantásticos edificios algo bizarros…

Crazyminds: Bueno, de hecho este barrio se ha remodelado bastante, ya que anteriormente no estaba en estas mismas condiciones. De hecho, fue el Fórum, este recinto de cemento que fue la chispa para intentar revitalizar la zona.

Britt: Vaya, nadie lo diría.

Crazyminds: Hablando de música en directo… ¿Qué idea tenéis de España para venir a tocar?. Somos “país de festivales”, hay un montón de ellos, pero quizás es un país complicado para venir de gira… ¿Crees que es relativamente fácil venir a hacer, por ejemplo, un par de fechas como en Barcelona y Madrid, en salas?

Britt: Déjame pensar… la última vez que vinimos a hacer salas… Creo que fue 2007… Sí, parece que es complicado el tema de las giras, pero en general, no sólo aquí. Parece ser que tocar en festivales es girar ya en sí, ya que se ingresa más y para muchas bandas se ha convertido en un medio de subsistencia para seguir tocando, y claro, está cambiando todo el negocio. La parte positiva, es que la gente puede ver más bandas en un evento de este tipo. Y no olvidemos que cada vez se venden menos discos así que la única manera de continuar es hacer un montón de shows y quizás menos discos. Aunque sinceramente, ¡yo quiero más lanzamientos de discos!

Crazyminds: ¿Sorpresas para el show de esta noche, vais a tocar los nuevos temas?

Britt: Sí, uno.

Crazyminds: ¿Y tenéis planeado hacer gira?

Britt:Vamos a empezar a girar este otoño y tenemos la intención de venir a España, Italia.. a ver si lo podemos cuadrar.

Crazyminds: Espermos que así sea. Muchas gracias por tu tiempo.

Britt: Un placer.

They Want My Soul se va publicar el 4 de agosto por Pias.