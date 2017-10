Andrew Hung: “Esta es una expresión de mi relación con el mundo”

Hay algo que nos vincula como colectivo y es la necesidad de cuidar de nosotros mismos y de reconectar con nuestro yo interior. En el caso del músico y productor Andrew Hung, esta búsqueda lo ha llevado a retarse y a ponerse al frente de su proyecto en solitario, incluso animándole a cantar. Según Andrew, se trata de ser “un canal para las energías existentes”.

Y es que todos estamos experimentando esta urgencia de permitirnos ser más vulnerables y de reconciliarnos con aquello que nos hace únicos. La búsqueda de Andrew Hung se inició con Fuck Buttons, proyectó que formó junto a Benjamin Power (Blanck Mass) en 2004. El dúo estuvo de gira extensamente, lanzó tres álbumes y se convirtió en un suceso mundial. Eventualmente, los músicos decidieron tomar un descanso y enfocarse en sus proyectos en solitario.

De esta pausa, Hung emergió con un nuevo proyecto musical, Dawn Hunger, y un EP en solitario titulado Rave Cave (2015). Paralelamente, trabajó junto al director de cine Jim Hosking en la banda sonora de su más reciente película, The Greasy Strangler, y co-escribió y produjo lo último de Beth Orton, Kidsticks.

Hemos hablado con Andrew sobre su nueva producción discográfica, Realisationship (Lex, 2017), que ha sido lanzada oficialmente el pasado 06 de octubre. Andrew no sólo nos ha contado lo que significa este álbum para él, sino que sus respuestas cálidas y cercanas nos han permitido descifrar a una figura sensible, a un artista que se eleva en su autorrealización.

Algunos críticos definen este álbum como un período de revelación, como el capullo que contiene tu trabajo anterior… ¿Cómo te sientes con Realisationship?

Esa es una forma encantadora de ponerlo y así es como lo veo, como un capullo de mi trabajo anterior. Realisationship es realmente importante para mí, y creo que voy a mirar hacia atrás como el documento de un cambio fundamental en mi vida. Todavía está muy cerca de mí… ¿Cómo me siento al respecto? Estoy contento de haberlo hecho, para serte sincero. ¿Alivio? No tenía idea de cómo iba a salir o si iba a salir en absoluto.

Además, este álbum es como un proyecto del tipo “Hazlo tú mismo”: Estuviste a cargo de la composición, producción, incluso cantas… ¿Qué te impulsó a estar al frente?

Creo que necesitaba conocer los límites de mis habilidades y entender los límites de todo el proceso. Necesitaba saber dónde estaba el suelo, donde estaban mis bases. Realisationship es mi fundamento.

¿Alguna influencia particular en este álbum? ¿En términos de sonidos, texturas, incluso desde el punto de vista técnico?

Supongo que el álbum de The Greasy Strangler y Kidsticks de Beth Orton, que escribí y produje con ella, me han influenciado. Veo una progresión directa con aquellos trabajos, siento que alimentaron en cómo visualicé este álbum. Quería hacer un disco pop extraño, -y creo que lo logré en cierta medida-, pero este álbum realmente se trató de encontrar mi propia voz.

El primer sencillo extraído de este disco, Animal, es según tú, “una advertencia de que la opresión produce consecuencias, hemos criado miedo y ahora estamos cosechando sus efectos” … ¿Es este álbum tu forma de canalizar tus sentimientos sobre lo que está sucediendo en el mundo ?

Creo que para expresarte de forma exitosa, tiene que ser desde el corazón. Así que sí, los sentimientos son una gran parte de eso. Esta es una expresión de mi relación con el mundo, estoy actuando como un canal para las energías existentes. Es ineludible.

Elbow es el tercer sencillo extraído de Realisationship

¿Cuáles consideras son las diferencias entre este disco y tu trabajo anterior, Rave Cave?

El canto, principalmente, además que es más centrado y singular. Creo que hay mucho más corazón en este disco, es más grande a la vista.

Si comienzo por Realisationship y después escucho tus trabajos anteriores, ¿Qué tipo de emoción/sensación esperarías generar?

No tengo ni idea. Creo que es diferente para todos. Supongo que a la gente no le gustará porque las voces son muy subjetivas pero, de nuevo y presumiblemente, espero que algunas personas también lo aprecien. El mundo del canto es inmenso y, sin embargo, nunca lo he explorado hasta este álbum, después de tantos años de hacer música y tantos años de escuchar música en las que se canta también. Realmente se siente como un alivio. Espero que la gente lo disfrute como un álbum divertido. Yo quería hacer un álbum que no fuera quisquilloso. Simplemente me centré en divertirme.

Después de tu colaboración con Jim Hosking para The Greasy Strangler, ¿Estás trabajando en otra banda sonora o proyecto artístico?

Sí, estoy trabajando en otra película con Jim y quiero hacer más colaboraciones en el futuro. Las colaboraciones son realmente útiles a la hora de aprender conocimientos y adquirir habilidades. Lo que me encanta de hacer música para cine es que tienes que asumir otro personaje, tienes que actuar en forma de música. Me encanta tomar el carácter de una película con el fin de hacer la música para ella.

¿Cómo es tu relación con Ben (Blanck Mass)? ¿Algún plan de tener otro álbum de Fuck Button o una colaboración en un futuro próximo?

Ojalá. Me gustaría.

¿Qué estás leyendo en este momento?

Haha … um … Estoy leyendo un libro llamado The subtle art of not giving a fuck y Prisoners of Geography. Acabo de terminar The Chimp Paradox, Homo Deus y The Untethered Soul.

¿Cuáles es tu Top 5 álbumes o proyectos musicales actualmente?

Nadine Shah, Waxahatchee, Jenny Hval, Milly Blue, Emmy The Great.

¿La gira de promoción incluirá Europa? ¿Alguna oportunidad de verte en España el próximo año?

¡Espero que sí, siempre me ha gustado tocar en España! ¡Uno de los mejores países del mundo!