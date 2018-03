YOUNG FATHERS – COCOA SUGAR

Ya hace casi tres años desde la publicación de White Men Are Black Men Too (el cual reseñamos en Crazyminds aquí) del trío escoces Young Fathers. Este ha sido su álbum más comentado hasta la fecha y el que les permitió lograr cierta fama y ser reconocidos por otros artistas. Hoy les presentamos a modo de reseña su más reciente producción.

Los ganadores del Mercury Prize, Young Fathers, no son una banda de rap como generalmente se les denomina. Son una banda que utiliza diversos géneros en la creación de sus canciones, incluyendo rap. Se hicieron inmensamente conocidos por su colaboración con Massive Attack en su último EP Ritual Spirit. Recientemente han publicado su última producción Cocoa Sugar que, aunque continua con su sonido, lo presenta un poco más afable.

En general Cocoa Sugar es un álbum sobre política envuelto en un empaque de pop experimental. Esta nueva noción, nos lleva a alternativas mucho más interesantes de cómo se está gestionando este género. Su envoltorio no reduce su fuerte contenido político y social, pero lo suaviza para un oyente con poco interés en estos temas.

El álbum inicia con See How que desarrolla un sonido íntimo, muy Góspel (como todo el álbum). Fee Fi aparece abruptamente, con ritmos tribales y ecos de voces femeninas que se contraponen. Aunque este par de temas difieren en su estética, si se asemejan en hacer parte de ritmos que no muestran la parte más radio-amigable del álbum.

El tercer track, In My View, es sin duda el sencillo del álbum. Contiene un ritmo totalmente contagioso y un ingenioso y satírico vídeo. Esta canción abandona un poco el lado experimental de las dos primeras y hace una gran propuesta que nos recuerda gemelos sonoros como M.I.A. o Saul Williams. Su letra habla, como en todo el álbum, sobre desigualdad, sexo y una cierta conversación entre bondad y maldad; generando más preguntas que respuestas sobre todos estos temas.

Turn nos recuerda sus anteriores álbumes, su parte mayormente experimental y su fuerte contexto góspel. Su sonido es recargado y adornado. Por su parte Tremolo, mucho más íntima, retoma el aire de See How. A continuación Wow acelera el tempo. Nuevamente en este tema, su letra se muestra irónica: entre lo absurdo de la civilización y el ego del ser. Border Girl es otra de las canciones en las que la banda avanza hacia el pop de forma acertada. En ella intervienen nuevas opciones sónicas que traspasan los límites de la mera experimentación.

Holy Ghost inicia la última parte del álbum. Su comienzo es bastante irregular, pero a medida que va progresando en tiempo, lo hace también en ritmo. Aparecen acá algunos ritmos que referencian inevitablemente a Kendrik Lamar. Wire es una canción con una fuerte influencia de Dark Wave y del sonido industrial. Su letra es cínica y aterradora: “Better give some money, before I murder somebody”. Toy continua con el ritmo acelerado y enérgico, con una fenomenal participación vocal entre el coro. El álbum se cierra con Picking You, que aunque incluye líricamente una letra sobre redención amorosa, persiste en su temática general.

Este álbum es un gran avance en el sonido de Young Fathers. Su acercamiento a una visión más pop de su sonido ejemplifica la experimentación en este género. Por otra parte, es un gran ejemplo de en qué va el sonido góspel y los lleva a liderar, junto a otros artistas, el mismo.