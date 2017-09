Unkle – The Road Part 1

Para 1998 el Trip-Hop había alcanzado el cénit de su popularidad: Massive Attack lanzaba Mezzanine, su álbum más comercial; Tricky, Angel With Dirty Faces y Portishead su álbum homónimo. El post-Trip-Hop sonaba en la radio comercial gracias a Morcheeba, Esthero, Mono, Gus Gus, Thievery Incorparated, Cibo Matto, etc. Por aquel año también se daba inicio al proyecto UNKLE, del productor y creador del sello Mo’Wax, James Lavelle, quien para ello unió ingenio con DJ Shadow (el cual le había dado al género unos de sus pilares con el pletorico Entroducing (1996)). De todo ello nació Psyence Fiction que fue para muchos críticos el mejor álbum de ese año del género (y como vimos arriba, competir con el Mezzanine y Angel With Dirty Faces no era fácil) También fue un álbum con invitados de lujo: Jason Newsted (Metallica), Thom Yorke (Radiohead), Richard Ashcroft (The Verve), Mike D. (Beastie Boys), Alice Temple y Ian Brown (The Stone Roses). UNKLE se convirtió gracias a PF en un referente de género y catapultó a Lavelle a ser una pieza paradigmática de la electrónica mundial.

Luego, con más invitados de lujo pero sin poseer la originalidad de su opera prima, UNKLE publicó Never, Never, Land (2003, incluyendo a Josh Homme de QOTSA, Brian Eno, Jarvis Cocker de Pulp, 3D de Massive Attack y nuevamente a Ian Brown) Este álbum no tuvo la aclamación de su predecesor, ni por la crítica, ni por los remanentes seguidores del género, pero tampoco los defraudó. En 2007 fue lanzado War Stories, incluyendo muchas más guitarras y artistas como Josh Homme, Garvin Clark, Ian Astbury (The Cult), Autolux y 3D (quien adicionalmente creó la caratula del álbum). UNKLE, a pesar de algunas modificaciones mantenía su línea musical y lírica. Where Did The Night Fall se publicó en 2010 siendo el álbum más regular y pasando casi de incógnito.

Siete años han pasado desde WDTNF y la música, quizás por la inmediatez o la celeridad de sus escuchas, ha dado cambios constantes, creando un ambiente difícil entonces, para artistas como Lavelle. Hace un par de días apareció The Road Pt. 1 (el posible anuncio de una segunda parte) su quinto álbum de estudio. TR es un álbum acertado que al fin le quita a Lavelle el lastre que carga desde SP. Este podría ser el renacimiento del artista. Un álbum completo, armónico y muy bien acoplado.

The Road inicia con la voz de Brian Cox (Her) preguntando “¿Te has preguntado por los errores que has cometido?”. Luego pasa a los mejor del álbum, sus cuatro primeros tracks: Farewell una hermosa pieza de aprensión emocional, más adelante, Looking For The Rain, que aunque inicia muy Massive Attack, es grandiosamente reconducido por la voz de Mark Lanegan (QOTSA, Screaming Trees) que casi recita una oscura poesía que suplica por la lluvia (tal vez símbolo de purificación…). Cowboys and Indians en tono acústico que se entrelaza con una marcha electrónica que trae la voz de Elliot Power (una voz muy similar a la de 3D) “¿How do you feel?”. Nowhere To Run, Stole Enough y un track mas adelante, Arms Leght (que tiene al comienzo un loop muy Aphex Twin) “Sonata”, The Road (creo la más floja del álbum, un poco un intento a lo Chemical Brothers) y una despedida conmovedora con Sunrise y Sick Lullabay.

A los artistas se les exige estar continuamente cambiando, adaptándose a nuevos públicos, y por ello algunas veces rinden su sonido para yuxtaponer “lo que esté de moda”. Algunas adaptaciones dan en el blanco (Actung Baby! De U2) otras muchas, no. Es bueno ver que sin dejar de sonar a UNKLE, Lavelle haya logrado un sonido fresco, atemporal y que a la vez lo lleve a uno a un pequeño “trip” por ese grandioso 1998.