Tycho – Epoch

El último disco del trío californiano Tycho, se muestra como su mejor trabajo hasta ahora. Finalmente han conseguido encontrar la uniformidad de su sonido en una fusión de postrock, electrónica, psicodelia ibicenca que recuerda a Delorean, math rock y música avanzada que consigue que los temas de este Epoch suenen fluídos, orgánicos y no como una mera experimentación sobre un patrón o un ambiente, como en anteriores trabajos.

Las melodías de guitarra cobran ahora una mayor importancia,dentro del punto de vista de la construcción del tema, huyendo un poco más de las propuestas de ambientalismo de los dos trabajos anteriores, como Dive y Awake y del que este Epoch parece completar la trilogía. Eso no quiere decir que Scott Hansen y sus compañeros Zac Brown y Rory O’Connor hayan perdido la esencia de lo que fueron y han sido. Su electrónica sutil y creadora de atmósferas chill, sigue ahí, sólo que ahora la preocupación principal no es la creación de ambientes, sino de melodías dentro de una estructura instrumental, algo que es mucho más complicado de lo que parece ya que, sin la presencia de la voz, se pierde un factor muy importante para tal fin. Pero sólo hay que escuchar los tres primeros temas de este Epoch para darse cuenta de la evolución hacia ese tono más melódico sin descuidar ese aspecto. Para citar un grupo que tiene mucho en común con el camino recorrido por Tycho, su propuesta se asemeja cada vez más a la de Vessels, en esa búsqueda. Aunque los de Leeds partieron de premisas más guitarrísticas hasta acabar fusionándose con la electrónica, el sentido es parecido a Tycho, que siempre han tenido la electrónica a lo Boards of Canada muy presente.

Temas como Glider, Horizon o Slack, muestran esta presencia de la guitarra que sobrevuela, como elemento orgánico junto con la batería, esas propuestas electrónicas que van configurando un postrock electrónico que culmina el proceso creativo de esta trilogía que cierra Epoch tal y como la propia banda ha afirmado. Así con esta idea en la cabeza han compuesto este Epoch que resume la trayectoria del trío a lo largo de estos últimos años. Y es que temas como Receiver, que entroncan con la raíz de Tycho y nos retrotraen a lo que ha sido la banda sirven para poner en valor lo que ha sido la banda y lo que es ahora, como muestra Epoch, el tema que a nombre al trabajo y que es la suma de todo lo anterior y del nuevo proceso propuesto por Hansen: electrónia orgánica, vital, con guitarras que matizan y aportan la calidez que a veces le falta a la electrónica y una batería que aporta al conjunto unos ritmos vivos sobre los que los sintetizadores pueden volar y aportar sus mil y una capas. Donde se nota especialmente esta importancia de la guitarra es en un tema como Local, construido como un tema de pop-rock al uso, y que usa la electrónica y los sintetizadores para aportar capas y no para construir el tema.

En este sentido de buscar una apuesta por lo orgánico cobra especial importancia el bajo, instrumento vital para dotar de profundidad y color a los temas. Algo que se nota especialmente en temas como Division o Source en las que el bajo recubre y aporta, con su ritmo asincopado, toda su gama de matices. Epoch, es así el fin o el inicio de una nueva época en Tycho, lo que está claro es que mientras los temas y los discos que vayan sacando tengan esta calidad, no nos importa lo más mínimo.