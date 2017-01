Toulouse – Montemarte

Aunque algunos ya no teníamos dudas de ellos, Toulouse con Montemarte dejan claro que no son otro grupo más. No solo son importantes en la escena de Granada, son el presente y futuro de la escena independiente del pop en español, banda imprescindible para entender las actuales tendencias del pop nacional y del pop granadino en particular.

Han conseguido definir un sonido envolvente a través de enérgicas y melódicas guitarras, evolutivos teclados y una constancia rítmica contundente de bajo y percusiones muy protagonistas. Todo ello sumado a unas grandes y emotivas letras que nos transmiten una sensibilidad especial, quizás debido a un cambio generacional. Y es que Toulouse cumplen ya 10 años, abriéndose paso desde 2007, cuando sacaron su primera demo. Después de un EP y de 2 LP’s publicados y de ciertos vaivenes en la formación, la banda finalmente la compone un equipazo titular con Josen capitaneando con su voz, guitarra y teclados, Javi al bajo y Mario a la batería y percusiones, suficientes para ir perfeccionando en este tercer disco el sonido que venían ofreciendo, orientado hacia un pop más oscuro, menos ligero, pero mucho más cautivador, en el que las misteriosas y profundas letras son definitivas para tocarnos el alma desde la primera escucha.

Así lo consigue el primer adelanto, El Capitán, una canción digna sucesora de anteriores hits – Hasta que el mundo deje de girar, A oscuras, Ceniza o Sir Isaac Newton-, que -haciendo honor a su nombre- comienza con unas percusiones marcadas con aire bélico. Éstas sirven de antesala a la aparición de unos versos no menos intensos entre muchos matices de sonido, que empiezan a acelerar el ritmo para, a mediados del tema, explotar con efervescencia y dinamismo elaborado con algo de electrónica y una buena dosis de guitarras al más puro estilo habitual de la banda, y que cuando parece haber terminado, repunta con una eufórica explosión sonora que lleva al final. Después llegó El amor, a veces miedo, una oda psicodélica al amor y los riesgos del mismo y el vértigo que provoca dejarse llevar al amar de verdad. Y es que el amor, a veces se parece mucho al miedo, ese es un tema muy presente en el disco, cargado de historias complicadas pero muy reales aunque estén camufladas en unas letras algo abstractas.

El álbum comienza de manera sensacional con el tema Cámara baja y un primer verso ideal para abrir oídos “Escucha a los que saben”, y eso hacemos! Disfrutando de ese sonido más ‘toulousiano’ en canciones de pop redondas, dinámicas y vibrantes, contando las dificultades de la aventura del amor, muchos mensajes en clave de temor, que parecen conectar unas canciones con otras, “El dolor y el corazón duermen juntos, viajan de la mano” (La maquina de helados); “Deja de aparentar que nada te afecta” (Déjame entrar); “Cambiaste de habitación, todos los cuadros se parecen a una fiesta, donde mi corazón no encuentra sitio porque ya no le compensa…” (Mudanzas, cariño); “el futuro será duro si me vuelvo a tropezar y no me levanto” (El ocaso del fracaso).

Pero también encontramos conexiones positivas de esperanza, como en El amor, a veces miedo “así es el amor, pero si lo dejas crecer, se hará el dueño de toda tu vida” . “Y no temas por mi vida porque hay alguien que me cuida” en Despedida de soltero. Los sintetizadores actualizan mucho estos temas de pop guitarreros, pero la intromisión total por los terrenos más electrónicos se hace evidente en Sierra Nevada, (bonito guiño al paraje natural de su tierra), pero sobretodo en Me encontré contigo, electro-atmosférica al cien por cien.

El mayor ejemplo de conexión entre las canciones del álbum, lo vemos con dos temas distantes en sonido y composición, pero tan conectados como dos capítulos de una misma historia, dos etapas diferentes por las que puede pasar una relación, como el momento de avanzar hacia el compromiso en Despedida de soltero, rebosante de ilusión cargada de instrumentación y buen ritmo y que puede tener su final en una ruptura con engaños en Despedida de casado, electrónicamente pausada y melancólica.

Aunque la vivencias de este álbum acaben con una trágica despedida, sabemos que nuestra historia de amor con Toulouse es bien diferente, pasado y presente idílicos que nos mantienen enamorados de esta banda, que nos ofrece un futuro prometedor. Y aunque desde sus comienzos se hayan mirado en el espejo de sus paisanos más influentes, desde Los Ángeles a Lori Meyers pasando por Los Planetas o Niños Mutantes, al final han logrado crear un reconocible sonido propio y que a la vez representa con honores ese ruido atronador que suena desde el sur y se escucha por toda la escena nacional. En el caso de Montemarte, grabado en un rincón privilegiado como es el Valle de Lecrín y en el Refugio Antiaéreo de Granada y destinado a ser escuchado alrededor de todo el país.