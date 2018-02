THE WOMBATS – BEAUTIFUL PEOPLE WILL RUIN YOUR LIFE

Cuarto álbum con cuatro sencillos que son los que definen la nueva etapa del trío de Liverpool conocido como The Wombats. Madurez es el adjetivo que mejor reúne a todos aquellos que destacan entre los once temas de su último trabajo, Beautiful People Will Ruin Your Life.

Tras su debut en el año 2007 esta banda considerada por muchos como brit-pop ha ido creciendo e indagando en su propio sonido. Más de una década hace ya que tres jóvenes se juntaron creando melodías pegadizas que han llegado hasta hoy y que han vuelto a conseguir en su nuevo disco. En muchos casos madurez es sinónimo de algo positivo, pero en éste no es tan fácil de afirmar pues el punto juvenil que caracterizaba al grupo se ha ido disolviendo y, por tanto, han perdido parte de su esencia.

El análisis hacia la parte instrumental es claro, las influencias de finales de los ochenta y principios de los noventa vuelan durante más de media hora de largo. La evolución y el paso del tiempo se demuestra en la base de los temas y no tanto en la parte lírica. Faltan esas metáforas y formas retóricas propias de trabajos anteriores. Las letras se han vuelto simples, lo que denota un paso atrás, y, al contrastarlas con el conjunto, parece que el vocalista y guitarrista Matthew Murphy ha lastrado el trabajo del resto de sus compañeros de grupo. De la casi docena de pistas destacan simplemente cuatro. Buena ha sido la elección a la hora de seleccionar sus sencillos y adelantos.

Lemon To A Knife Fight da un paso al frente y deja claro el progreso de The Wombats así como su faceta ochentera cada vez más acentuada. Tiene alguna frase graciosa y surrealista como: “Traje un limón a una pelea de cuchillas” cuando habla de relaciones tóxicas, pero da nombre al tema por lo que con leer el tracklist la broma queda ya hecha y eso pierde en una innovación propia de tres minutos y medio de canción.

Turn, por su parte, mantiene la línea synthpop del Glitterbug de 2015 y se hace notar cual oveja negra en un rebaño bastante similar. Esta pista recuerda a épocas pasadas y evoca esperanza, es divertida y gustará a los fans incondicionales de la banda. Cheetah Tongue es el tercer sencillo, el primer tema del disco y una canción festivalera sin duda con un ritmo brit-pop genial, pero de nuevo M. Murphy se queda atrás con frases como: “Puedes darle a una aspirina el dolor de cabeza de su vida”.

Y, por último, Black Flamingo tiene un rollo punk estilo The Pixies genial y un puente melódico brillante, pero al llegar el coro su líder nos presenta un básico “Quiero amarte pero duele, duele, duele”.

Beautiful People Will Ruin Your Life no es un mal disco, ni mucho menos, y temas como Lethal Combination o Out Of My Head personalmente me gustan, pero estos chicos pueden hacer mucho más y los tres discos pasados así lo demuestran. Tal como pasa con Weezer y los Strokes, siguen en su línea de melodías pegadizas que hacen de este largo un buen compendio de once temas dignos de baile y diversión mas las quejas hacia amoríos pasados quedan reflejadas en sintaxis obvias. Quizá hayan buscado una simplicidad lírica que antes les llevaba más horas de estudio, pero queda cojo viendo la madurez que han alcanzado en la parte instrumental.