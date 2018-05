THE VACCINES – COMBAT SPORTS

La banda británica The Vaccines regresa con un nuevo disco, Combat Sports. Tras haber renovado a la mitad del grupo prácticamente, a la cabeza sigue Justin Young, junto con Freddie Cowan (hermano de Tom Cowan de The Horrors); el grupo empieza a tener un considerable bagaje, éste, ya es su cuarto disco, pero, The Vaccines, no se acaban consolidar como una banda de primer orden, tampoco lo logran con este disco, que aunque contiene algunas canciones de gran calidad, el resto de temas hacen que la mayoría del disco sea pasable. Posiblemente sea su segundo mejor trabajo, después de su álbum debut, aquel ya lejano What did you expect from the vaccines? Con poderosos hits como Wreckin´Bar o If you Wanna (que incluso fue la música correspondiente a uno de los veraniegos anuncios de Estrella Damm), sus posteriores trabajos pasaron sin pena ni gloria, aunque en cada uno de ellos siempre había algún potente hit.

Hasta la fecha, los británicos, no acaban de despuntar, permanecen ahí, en segunda línea, secundarios cabezas de cartel en multitud de festivales, sigue siendo un grupo joven, al que todavía le queda mucho por hacer. Ahora, en su cuarto trabajo, dan un giro más pop en sus temas, en algunos retroceden a sonidos de un par de décadas atrás y otra veces suenan a grupos como Maximo Park e incluso alguna canción puede recordar a los primeros The Strokes.

Arrancando el disco con Put it On a T-Shirt dónde regresan claramente a sus comienzos y prosiguen en la misma línea con I Can´t Quit, más guitarrera que la anterior. En Your Love is my Favourite Band se impregnan de pop, para dar lugar a un tema con toque ochentero más que bailable, de lo mejor del disco, junto a Maybe (luck of the draw), que nos vuelve a llevar a otra época, edulcorada con cierto aire nostálgico, que hace que funcione muy bien. Con Young American, dan paso a una balada, haciendo un descanso en el intermedio del disco, que dura poco con el potente Nightclub. Posteriormente llega otro Hit: Out On the Street, un pegadizo y divertido tema, que hará las delicias de los fans en los conciertos, de nuevo volvemos a saltar hacia atrás en el tiempo, ya que Take it Easy, nos lleva hasta los setenta, donde el protagonista del sonido son los teclados. Someone to Lose es otro tema impregnado de la nostalgia que da carácter al disco, haciendo que éste mejore. El cierre lo echa Rolling Stones, por debajo de la media del resto.

The Vaccines firman un disco divertido, se pasean desde los 60 hasta la fecha, pasando por varios estilos, tanto con ritmos surferos, como otros con más gamberro punk-rock , pop e indie-rock. Hasta la fecha es un grupo de los que si te los encuentras en un festival, te hace pasar un buen rato, los temas de Combat Sports los podrás utilizar para poner banda sonora a este verano, todavía por llegar, con un enérgico arranque y un nostálgico fin, y que el año que viene, habrás olvidado.