SÜMA – NOBLE NATURE

Süma en 2018 son Laura Clark, Frank Rudow (Manta Ray, Viva Las Vegas, La Jr.), Laura Räsänen y Pau Julià Vila (manos de topo) y Noble Nature ha sido editado recientemente en vinilo por Mont Ventoux con portada de la artista Ana Escar Puisac. En su interior hay muchos latidos y silencios implícitos a descubrir con las letras que resuenan en los espacios creados para la ocasión. Vamos a oír hablar de la muerte, de aquella que llega de repente, de la familiar, de los/as amigos/as, de la que se puede describir con palabras, sobre la que tenemos dudas y sobre la que no podemos articular palabra. Y para afrontarlo, el dúo que ha pasado a ser cuarteto lo expresa con una sutil belleza.

Musicalmente Noble Nature se rige por lo apuntado en su debut In the Middle of Somewhere en 2009, pero su propuesta se muestra ahora más compleja y completa con las aportaciones de sus nuevos compañeros de viaje Pau y Laura. Además, se han valido de un ejercicio de alta orfebrería tratando cada pista al detalle con la ayuda del tiempo. Sólo con tiempo y talento gracias a un método de grabación particular ejecutado de forma totalmente casera por el propio Frank (productor de álbumes de Aroah, Viva las Vegas o Baladista entre otros/as) en el que se han ido añadiendo pistas e instrumentos a lo largo de casi una década partiendo de un proyecto inicial para cada tema. De ahí la profundidad del disco y la naturalidad del sonido conseguidos.

Estamos ante un trabajo de tejedores/as de ambientes para que la voz fluya y su interpretación quede en un marco inimitable. Laura Clark, en ese contexto sonoro, nos canta a todos/as pensando sólo en ella y los/as suyos/as mientras la naturaleza parece lograr colarse en diferentes momentos por la ventana abierta de Can Pastallé (una masía estudio del siglo XV donde se recogieron algunas tomas y cuya sonoridad de piedra y madera con historia ha inspirado el resultado final). Las canciones orquestales dan paso a cancioncillas a modo de interludio. Los recuerdos y las sensaciones duermen de la mano. El post multidimensional se fusiona con una sencilla línea de guitarra española grabada con un par de micrófonos sobre un colchón de electrónica mientras la viola danza y el bajo nos anima a deslizarnos a unos centímetros del suelo con cada paso. Así es noble nature, un disco sin aristas que suena a carboncillo rozando suavemente el papel rugoso. Delicado, pero que a medida que avanza nos da una imagen ultrarrealista de su pequeño diario de vida de vivencias universales. Memorias compartidas desde el intimismo más salvaje.

En algunos temas quien fuera parte de una de las más grandes bandas que ha dado Europa en los últimos tiempos se une a las baquetas también recordando en las formas a aquellos maravillosos años de LA JR o Bedroom. Happiness es una canción que, según el propio Frank, posee un sonido “muy Can” y yo añado que posee una energía muy especial. El Culebres fue amigo personal de Frank y su fallecimiento y celebración de la vida ha motivado esta pieza instrumental entre Manta ray, Viva Las Vegas y los primeros Suma. Frank se encarga de las percusiones y efectos que permiten a Laura Räsänen crear un nuevo espacio de lo que a buen seguro es un homenaje sin palabras por aquellas aventuras vividas, conversaciones mantenidas y risas compartidas. Por aquellos abrazos y palabras pendientes. Algo que nos enlaza con Pass, el tema que abre el disco y con Words Unspoken. Esta última, es una de esas canciones que ha estado dando vueltas en los hogares de Frank y Laura durante años. Quizá el primero de los temas que se compuso para Noble Nature cuando no sabían que existiría. Quizá el que haya marcado el camino al resto del disco. Las teclas en manos de Laura Clark se comportan con la misma delicadeza de su voz, un tintineo. Uno de los temas que más ha crecido con la aportación de Pau y Laura Räsänen. Puro Süma en el 2018 con un final que toma nuestras entrañas, que abraza. Noble Nature nos devuelve a la naturaleza en su cierre. Donde todo tiene cabida, de dónde venimos y donde acabaremos. Trabajado sobre un loop en capas en crescendo contenido y lágrimas de arpegios, conforman entre todos/as un pasaje que firmaría el mismísimo Bill Callahan con orgullo ante los recitados de la escocesa sobre el verde campo hasta que el silencio llega.

Süma, siempre han tenido su propio universo de folk, electrónica minimalista y naturalidad a la hora de componer sus canciones. Pero en esta ocasión no estamos ante un mero listado de canciones, es una banda que ha acabado creando un todo tanto en la composición como en el sonido y se titula Noble Nature. Un disco marcado por unas guitarras circulares creando perspectiva y fondo, baterías que frasean, bajos que aportan lo justo para que nos podamos agarrar a esa realidad ensoñadora en la que los arreglos de cuerda magnifican la vertiente más ambiental. De colofón, nos encontramos con una de las mejores voces en lo expresivo e interpretativo que podemos escuchar hoy día sin imposturas. El resultado es una rara avis de mimo y experiencia en el estudio y en la vida, esa que quizá deberíamos aprender a celebrar con una sonrisa sincera.