Después de 7 años, Snow Patrol vuelve a aparecer con un séptimo disco: Wildness. Para hacer un remember, esta es una banda escocesa que se caracteriza por pertenecer al género posterior al Brit Pop, eso quiere decir grupos como Coldplay, Travis o Keane. Ritmos muy tranquilos, algún que otro más animado, pero que siempre se mantenía en el indie.

¿Por qué se tardó tanto en su vuelta? Su vocalista principal y compositor Gary Lightbody pasó por bloqueos creativos, problemas de alcoholismo y tuvo que lidiar con la enfermedad que padecía su padre. De hecho, se tenía previsto el lanzamiento de este álbum para 2016, sin embargo se fue posponiendo.

Este año ha sido en el que por fin, los fans de la banda puedan volver a escuchar y disfrutar de este grupo que de seguro estará presente por lo menos en alguna canción en nuestra playlist. Es una banda mítica que nunca falla cuando escuchamos música, sirve en todo: trabajo, estudio, conducir, deporte, entre otras actividades.

Para empezar, Wildness está compuesto por quince piezas, de las cuales cinco son deluxe, es decir una versión alternativa que la banda a querido hacer. En general es un disco muy del estilo de la banda como en sus anteriores trabajos: tranquilo, buen rollero y con algún que otro elemento destacable en las canciones como un sonido electrónico o la batería más presente.

Life on Earth da comienzo a este disco con un ritmo introductorio muy suave y tranquilo. La voz de Lightbody es muy peculiar y agradable a medida que avanza la pieza, de hecho, se nota un ligero cambio en su tono y sonido habitual. Luego va aumentando el ritmo pero sin llegar a ser molesta. La verdad que es una buena canción. Le sigue a esta Don’t Give In, que empieza acústica y luego se van sumando más instrumentos. Es más movida que la anterior y posee coros que le dan un toque especial.

Heal Me, es muy parecida a los primero trabajos de Snow Patrol, el ritmo es muy continuo, sin altos ni bajos. En comparación a las anteriores, en esta la voz principal no intenta sonar diferente, sino el auténtico Lightbody que conocemos. Empress, es buen rollera, con un ritmo más movido, alegre y que acompaña de ambiente muy bien. A Dark Switch, añade sonidos electrónicos, dotando a la pieza de un sonido experimental. Además realiza unos juegos de guitarra muy interesante haciendo de esta uno de mis singles favoritos.

What If This Is All The Love You Ever Get? Es una canción tranquila, donde el piano es el principal instrumento, sin embargo, en mi opinión, el single más aburrido y repetitivo que hay. Esos ou, llegan incluso a cansar. A Youth Written In Fire, es una pieza agradable también, muy del estilo de A Dark Switch, pero en esta destacan los sintetizadores, dándole un toque único y diferente.

Soon es la octava pieza del disco. Es tranquila pero no llega a aburrir, ya que se usa un poco los sonidos electrónicos mezclados con el piano que se va acelerando a medida que avanza hasta llegar a distorsionarse, quedando una canción curiosa.

Wild Horses, es muy animada, con un estilo western, pero llevado al terreno indie. Sin embargo, no es atrapante y parece que sobra. Para terminar esta Life and Death, una pieza con ligeros toques de psicodelia, con la voz principal más aguda y con sonidos eléctricos de fondo. Por último se encuentran cuatro temas con versiones alternativas como son: Life on Earth, Don’t Give In, Heal Me, What If This Is All The Love You Ever Get? y Soon. De ellas, no puedo decir mucho, ya que lo único que se realizan en las canciones son cambiarlas a guitarra o piano. No por ello quedan ni mejores ni peores, sino en algo interesante y exquisito para los oídos.

En conclusión, es un buen regreso de la banda, donde tienen presente en algunas canciones la esencia del grupo para que los fans y los demás no olviden lo que era Snow Patrol y luego en otras le agregan algún que otro ritmo más moderno que no está de mal. La verdad que han hecho un gran trabajo y me quedo con: Life and Death, A Dark Swift, Life on Earth y Soon.