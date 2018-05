SIMIAN MOBILE DISCO – MURMURATIONS

Murmurations, es el nuevo disco del dúo londinense SMD lo sacaban al mercado en este mes de mayo. Simian Mobile Disco nace en el año 2000 de la mano de James Ford, Jas Shaw, Alex McNaughten y Simon Lord. En ese momento se llamaban Simian, posteriormente la banda quedaría reducida al cincuenta por ciento de sus integrantes, James Ford y Jas Shaw, que rebautizarían el grupo con su nombre al actual.

El dúo de DJs saltó a la fama en el 2007 con Attack Decay Sustain Release, desde entonces han sido prolíficos tanto conjuntamente, como por separado. James Ford ha producido y ha trabajado con Florence and the Machine, Peaches, Klaxons y Depeche Mode…, y Shaw por su parte tiene ya cuatro EP en solitario.

La banda, abarca varios géneros, electrónica, house, nu-disco… y aunque dentro de dichos estilos, sus fans no dejan de verse [email protected], ya que, si algo les caracteriza, es su búsqueda de renovación y experimentación constante, que la mayoría de las veces, les acaba funcionando. Conocidos por el gran público, más por sus remezclas de grupos como Klaxons, Muse, The Go!, etc. y por ser el cierre de varios festivales internacionales, haciendo bailar a los más resistentes hasta la última hora. Sin embargo, ya llevan seis discos a sus espaldas, con relativos éxitos como I believe, Sacrifice, etc. y a los que con total seguridad se les va a unir alguno de Murmurations como Hey Sister.

Aunque el disco es de SMD tiene un protagonismo más que compartido: Deep Throat Choir son más que una colaboración, forman parte esencial del alma de este trabajo. DTC, empezó formado por Luisa Gerstein, siendo un coro femenino (hoy tienen ya más de 30 integrantes) con elementos de percusión. Rompen su línea habitual, para crear un disco con los DJ británicos, con el cual, puedes acabar [email protected]

Las voces de DTC son un instrumento más (a veces el principal) que te envuelven en cada melodía, empezando por Boids, la canción demuestra la fortaleza que encierra al disco y te presenta claramente el comienzo del viaje musical. Caught in a wave es una enigmática canción, flanqueada con unos perfectos coros, se enlazan con la electrónica dando el resultado a uno de los temas bailables del disco. We go, es mucho más melodiosa que la anterior, algo que continua con Gliders para llevarte a un profundo estado de relajación, que, de repente, Hey Sister hace que se acabe, he aquí lo mejor del disco. A perfect Swarm está fabricada para las pistas de baile, aunque en este caso, te tiene que gustar la electrónica, y mucho; Defender vuelve a retomar los coros y percusión, que a veces te puede recordar a ritmos africanos, y V Formation es uno de los temas más pasables del disco, posiblemente cuando lo escuches creerás que estás comprando en Zara o similar… el trabajo cierra con Murmuration, la que da titulo al disco, que como su nombre indica, suena como un melodioso murmullo en tus oídos.

Los DJ, que tuvieron que cancelar su última gira por problemas de salud; de momento no tienen previsto de momento actuar en la península en este año, y sólo han confirmado su asistencia al Green Man Festival. Lo que esta claro, es que SMD no dejan a nadie indiferente, y les tenemos que agradecer, su empeño en sorprendernos e intentar hacer algo distinto.