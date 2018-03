SCREAMING FEMALES – ALL AT ONCE

Tras una arriesgada apuesta como fue Rose Mountain hace unos años, Screaming Females han ordenado sus ideas y han conseguido centrar su sonido con la publicación de su séptimo y último trabajo hasta la fecha, All At once. Su disco anterior mostraba unas canciones más contundentes que nunca en la carrera musical de la banda, pero hay quien encontraba cierta continencia que tarde o temprano acabaría explotando. Ahora, llegan con temas más arriesgados y con un punto de experimentación que no han de olvidar, pero reafirmando su aclamado rock n roll. Matt Byles ha conseguido sacar la guitarra de Marissa Paternoster a relucir y los riffs se notan más potentes que nunca.

All At Once se escucha más liberado y con un paso firme en cada nota desde el primer momento. El vibrato de Glass House es digno de escucha, y I’ll Make You Sorry le sigue como una de las mayores apuestas del grupo siendo probablemente su primera canción cercana al pop-punk. Su tono melódico es agradable sin duda, pero hay algún bandazo que otro a lo largo del resto del disco.

Las voces han cobrado presencia y temas como Soft Domination o Bird In Space así lo demuestran con su peculiar vibrato. Ya en primer plano se puede escuchar una de las mejores interpretaciones de Screaming Females hasta el momento. Su cohesión y conexión como banda brilla en toda la tracklist pasando de la calma más tranquila a momentos masivos y rugientes. En ambos casos la temática de las letras pendula entre la autonomía y el control personal con el referido a un contexto político.

Las pistas no suenan para nada simples y conmueven mientras entran fuertes, desde luego no son sosas, y sitúan al trío de New Jersey en un punto de su carrera muy interesante que se desarrollará en sus futuros trabajos. Gracias a este LP su carrera se bifurca en dos posibles variantes: volver al dinamismo de discos como Ugly, o seguir por la vía que les ha traído hasta aquí de búsqueda del sonido propio y el leve desarrollo experimental.

Para nada All At One es un mal disco, pero le falta cierto toque que lo convierta en un lanzamiento memorable y no una transición sonora. Arriesga sin patinar mucho, mas no cruza líneas que desencaje a todo fanático de la banda. Es un digno punto de inflexión en una carrera.