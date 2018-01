Rural Zombies – From Home To Hospital St.

El debut del joven quinteto guipuzcoano Rural Zombies entró con una fuerza demoledora. Editado de forma independiente, aquel Bat que aterrizó tres años atrás les dio alas a los de Zestoa para recorrerse buena parte de la península. Sirvió a la vez para firmar con Warner Music y Mushroom Pillow, y traer a nuestros oídos el sucesor de su primer álbum de estudio, From Home To Hospital St., producido y mezclado otra vez por Eñaut Gaztañaga de Grises.

Con un claro cambio en el guion marcado en su primera referencia, las influencias del dream pop y el post punk se hacen evidentes a lo largo de este nuevo LP. Seguro que bandas como The xx o Editors han estado muy presentes en las sesiones de grabación de las flamantes composiciones. Si el primero contenía adictivo pop matemático a base de punteos y sintes bailables, en este cogen protagonismo los ambientes oscuros y envolventes en los que tratan de sumergirnos.

Buen anticipo de ello es Nana, en la que Julia Urreaga (voz, sintetizadores) canta en euskera con unos riffs de guitarra que se repiten otorgando un tono melancólico. Sorprende que justo después nos encontramos con la parte más alegre, musicalmente, del repertorio. Ésta sirve como una forma de conectar con lo anterior, manteniendo esos punteos característicos y con Julia manejando su dulce voz. Continúa evocando en esa forma de variar de registro a la tristemente fallecida Dolores O’Riordan, pero en esta ocasión también recuerda en momentos puntuales a Ellie Rowsell de Wolf Alice.

Debido a este lapso en el que no parece muy claro a donde quieren evolucionar, se aprecia una formula reiterativa en las melodías y los momentos rompedores. Destaca en la primera parte la pegadiza y coreable Ethereal, probada ya en directo hace un tiempo debido a ese continuo tour de presentación de Bat; el inicio sintético de Whateverest, en la que se muestran enérgicos hacia el final; y la psicodélica Runaway, la más juguetona y novedosa de todas.

Hacia el final se encuentra un cambio hacia un sonido más crudo, pesado y ruidoso. Algo que puede ser el preámbulo de lo que le depara a la formación en el futuro. El trío consecutivo que forman Wanted, Fun-eral y LRRH exhibe la capa más oscura de los vascos. Abriendo puertas al noise o al shoegaze, no parecen temer al constante cambio que vive la música hoy en día.

En conclusión, From Home To Hospital St. no supera el inmenso peso del debut, pero ofrece una buena reválida que presenta detalles del rumbo que pueden coger en su carrera. A la vez, regala jugosos temas que agradarán a sus seguidores y sumarán diferentes atmósferas a su directo.