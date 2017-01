RUN THE JEWELS – RUN THE JEWELS 3

Run the jewels 3 llegó a nuestros oídos en formato digital en como un regalo de Navidad. Y es que el 24 de diciembre de 2016, el grupo de rap Run The Jewels se puso un traje rojo y unas botas negras para ofrecernos, tras 2 años de su último álbum, otro ejemplo de rap en su forma más crítica y contundente.

Run the Jewels 3 es un disco completo. No quiero decir que sea el mejor disco que se haya creado nunca, ni mucho menos, sino que no le falta ni le sobra nada. Es un trabajo sólido, desde Down, la primera canción, donde presentan a lo que quieren aspirar a sonar durante todo el elepé, y así termina siendo. Mantienen el tipo y el estilo, sin quedarse en lo aburrido o simple, y esto lo consiguen con dos puntos: su maestría para componer las letras, porque si quieren hacer una letra más crítica social o política, como Talk To Me, la hacen sin ahuyentar a quien no le interese en absoluto el tema, y cuando quieren hacer una composición más sentimental, –Thursday in the danger room-, también lo harán sin entrar en lo meloso o la tristeza fácil. El otro punto es la producción tan asombrosa e implacable que tienen, con instrumentales que acompañan a la perfección a cada letra, y saben desenvolverse sin sonar repetitivas, incluso en el propio beat, como, por ejemplo, en Legend Has It. En sí, tiene un poco de todo: tiene su dosis de samples, drops, scratches, bajos de 808, e insultos y palabras malsonantes en las letras; y todo eso metido en un mismo contexto, que sigue la línea predefinida por el grupo.

Por otro lado, no existe a penas variación de flows. Tampoco es un mal mayor, porque saben cubrir esta carencia con los dos puntos que he nombrado anteriormente (letras y producción), pero ahí está, y sin esos dos elementos, nos cansaríamos de ellos a mitad del álbum. Además, existe también el problema de las colaboraciones, que se quedan en un segundo o incluso tercer plano, y contando con artistas como Danny Brown en Hey Kids (Bumaye), no son malos temas, y ni mucho menos los peores del trabajo, pero se siente que podrían aportar muchísimo más al disco.

Personalmente destacaría las canciones Drown, con la colaboración de JOI, y que es la primera del LP, Legend Has It, Panther Like a Panther, o A Report To The Share Holders/ Kill Your Masters.

Si tuviera que resumir el álbum con una sola palabra, sería “explosivo”. Explosivo porque empieza fuerte, como una bomba, y aguanta como su onda expansiva, al terminar te quedas con la adrenalina metida en el cuerpo, pero sobre todo, porque Run The Jewels utiliza el hip hop como un medio para romper con lo que está mal en el mundo.