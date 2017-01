Rufus T. Firefly – Magnolia

Magnolia florece y nos muestra su belleza psicodélica con 10 pétalos transformados en 10 canciones, con un torrente enorme de colores y texturas, tal y como muestra en el arte del disco, un caleidoscopio con una gran inmensidad de color, a cargo de Julia, la baterista de la banda. Rufus T. Firefly es una de las bandas más vanguardistas del panorama nacional. Un enorme talento, repleto de creatividad, genialidad y libertad. En su cuarto disco de estudio, fusionan sus dispares influencias como Led Zeppelin, Pink Floyd, Tame Impala o Radiohead alcanzando afinidades sonoras, sobretodo, con el último disco de Mucho, algo lógico ya que dos de los músicos del álbum son del grupo al que pertenecía el líder de los ‘Rufus’ Víctor Cabezuelo.

La banda ha contado con la colaboración de Míguel de Lucas al bajo y Martí Perarnau a los teclados. La otra inevitable afinidad es con Havalina, ya que Manuel Cabezalí está presente en las guitarras y como siempre detrás de la producción de cada uno de los discos de esta banda, sin duda, la persona ideal a la hora de entender y canalizar el talentoso sonido de Víctor Cabezuelo. En esta ocasión, el álbum ha sido grabado por Dany Richter en El Lado Izquierdo y por el propio Víctor Cabezuelo en El Lago Naranja y masterizado por Hay Zeelen. Todo con la gran libertad la la autoedición. Magnolia es un proyecto arriesgado y alejado de los cánones de la industria musical española, intentado huir de esa zona de confort tan comercial y a la vez tan efímera para los éxitos. Todos los instrumentos compiten por el protagonismo, las guitarras enérgicas, melódicas y seductoras aportan la vitalidad. Los teclados y sintetizadores hacen volar la imaginación, creando una atmósfera envolvente. Todo sobre una base rítmica contundente de bajo y batería.

Unas cautivadoras letras que emergen del interior de Víctor muestran tanto los sentimientos más profundos como su lado más friki. El amor, la pureza, la honestidad y la admiración por lo natural, se mezclan con las pasiones por la música, el cine y la literatura. Contando historias siempre dentro de unos paisajes idílicos de la madre tierra. Y de la madre tierra nace Río Wolf, un tema que atrapa al principio con sus guitarras y más tarde con su apabullante batería y la vivacidad de sus sintetizadores a lo Led Zeppelin. La misteriosa muerte de Jeff Buckley ha sido la inspiración de Rufus T. Firefly a la hora de componer el que fuese primer adelanto del disco. El 29 de mayo de 1997 el cantautor se sumergió en las aguas del río que da nombre al tema, cantando de buen humor el Whole Lotta Love de Led Zeppelin, para segundos después desaparecer.

El protagonismo de la madre naturaleza durante todo el disco queda muy patente, y ahí entra la influencia directa del poeta García Lorca -afirman- con su psicodelia de la naturaleza. Hay referencias a ella en las letras de canciones como Última noche en la tierra, donde, aún hablando de amor, se da protagonismo al escenario, un océano bajo un cielo lleno de estrellas y cometas en una sonoridad espacial ideal. En Tsukamori, una melodía dream pop muy agradable sirve de base para una letra que ayuda a recordar un paisaje anhelado “Que el bosque muerto despierte/Que el aullido del viento se haga canción/Que levante las hojas y bailen”. Otra canción de título asiático, como es habitual en los discos el grupo, en esta ocasión Tsukamori es el nombre del bosque del film de Hayao Miyazaki Mi vecino Totoro. Y es que otro de los aspectos habituales de la banda son las continuas referencias al cine y la literatura.

Uno de los grandes temas del álbum surge y lleva el nombre de una de las películas favoritas del cantante y líder de Rufus T. Firefly, Pulp Fiction, “estoy a mil jodidas millas de estar bien” esta sacado literalmente del largometraje de Quentin Tarantino. En la tétrica Cisne Negro, mediotiempo con protagonismo inapelable de Miguel de Lucas al bajo, en un tema contra la violencia de género, aquí la referencia cinematográfica es Psicosis y su Norman Bates adquiere el papel de un maltratador, más psicológico que físico, “El está creando el peligro del que te protege.” Un drama muy real. Pero también hay ciencia ficción, con un viaje a bordo de El Halcón Milenario para deleite de los fans de Star Wars, aquí otros nos deleitamos más con unas guitarras primorosas, sobretodo un solo espectacular, muy Havalina. Encontramos también temas de algo más reales y tan profundos como el amor, el que nos trae los versos de Nebulosa Jade, una canción de enamorado absoluto, donde se mezclan la pasión por una persona y por la música “Eres la guitarra que llora de Harrison/ La psicodelia de Pink Floyd/Eres la pegada de John Bonham/Eres la voz de Thom Yorke/Eres un puto milagro”. En la oscuridad de Espectro también encontramos el amor, aunque en un estado más melancólico, un medio tiempo que se desarrolla al ritmo que impone el bajo.

A parte de notarlo en el sonido, la libertad de la autoedición también se deja ver en pequeños detalles, como en presentar un tema de título impronunciable, ••O•• , una especie de diagrama relacionado con la alineación de los planetas. Pero a la vez es un corte de ritmo sensual, cautivador y pegadizo. Libertad también al editar una canción de 8 minutos, Magnolia, el que fuese segundo adelanto y el tema que da nombre al disco, es un precioso final para un viaje psicodélico a través de este disco.” Era una mañana psicodélica, nos cubría un lienzo de diamante, y la luz tejía puentes de cristal que nos llevaban a los límites de la percepción”. Claramente un viaje desde el interior del alma, porque como dice Cabezuelo “Si no sale del interior, no es arte”. Y en este trabajo el arte florece con una belleza admirable, como una magnolia. No es exagerado decir que Rufus T. Firefly podrían haber editado este disco con el nombre de una nueva ‘superbanda’- que tan de moda están actualmente- .Al talento y la psicodelia de los ‘Rufus’ se ha sumado una parte muy importante de Mucho, con los teclados de Perarnau y de Lucas al bajo crece de una forma elegante un sonido más electrónico para redondear los temas en clave synth pop, más el lujo de las guitarras a lo Havalina de Cabezalí y su exquisito gusto para la producción.

Son ya más de diez años de carrera para esta banda de la pequeña localidad de Aranjuez, camino largo y difícil, complicado tener éxito en España teniendo un discurso tan personal e inclasificable. Pero llevan un camino sólido y esperemos que muy duradero, porque el mundo necesita discos como Magnolia y necesita música innovadora de calidad, bella, profunda y conmovedora. Necesita grupos sin pose, como Rufus T. Firefly, con pasión, honestos, valientes e imaginativos. Los excelentes discos y críticas cosechadas no acaban de elevarlos al estatus que sin duda merecen, aunque cuentan con una sólida base de fans que llenan las salas en las que actúan. Deseamos que Magnolia pueda ser su salto definitivo a un alcance aún mayor de público. Pero lo importante es que lo independiente sigue vivo y que los buenos músicos bajo un sello discográfico propio, sin órdenes y ataduras comerciales, pueden regalarnos grandes discos.