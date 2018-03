PREOCCUPATIONS – NEW MATERIAL

Preoccupations, anteriormente conocidos como Viet Cong, publican su tercer disco New Material a través del sello Jagjaguwar. En su primer álbum (como Preoccupations) homónimo, nos sorprendieron con una mezcla de post-punk, noise y algunos matices indies. La banda ha catalogado su segundo trabajo como “Una oda a la depresión y al autosabotaje, y mirarte interiormente con odio extremo”, una serie de características que se aprecian a lo largo del tracklist. El disco abre con Espionage, una potente mezcla de noise, una línea de bajo como las de Peter Hook y una voz llena de garra. A medida que la canción avanza se va construyendo un firme himno adornado con diversas capas de voz y una batería persistente, con melodías cercanas a A Place to Bury Strangers.

Preoccupations son unos claros aliados de sus influencias, en New Material la repetición, las fuertes cargas rítmicas y las melodías desgarradoras de Mathew Flegel forman parte del esqueleto central de sus canciones. A lo largo del disco, la fórmula se repite con temas como Decompose, donde el ritmo de batería solo evoluciona en momentos puntuales con algún que otro triplete y es acompañado de pequeños matices melódicos que aportan los layers de sintetizadores y otros efectos sonoros.

Para la canción de Disarray, posiblemente la más bailable del disco, Flegel se habría inspirado en la imagen de una madre peinando el pelo de su hija: “Me gustó la metáfora de dividir las trenzas y peinar a través de los enredos, y escribí el resto de la letra con esa imagen. Esta canción permaneció intacta casi 6 meses con solo el bajo y la batería”. Esto es un dato clave para entender porque Preoccupations es una banda con una firme sección rítmica donde se tiene cierta predilección por bajos y baterías, muy centrados y compactos en la mezcla.

A medida que transcurren las canciones, nos damos cuenta de cómo la voz de Flegel está cargada de rabia, melancolía e intensidad. Es cierto que Preoccupations no aportan grandes cambios a nivel musical o en referencia a su primer disco. En New Material hay momentos en los que uno puede sentirse un poco desorientado, pero la fórmula edulcorada de oscuridad, garra, ruido y nostalgia te devuelven al camino que presenta el álbum de los canadienses. En este último trabajo da la sensación que han querido experimentar más sonoramente y no quedarse con las ecuaciones clásicas del post punk. Doubt es un ejemplo de composición fuera de su zona de confort, pues en muchos momentos parece que Dave Gahan (Depeche Mode) haya poseído a Mathew Fegel.

El disco se cierra con Complace, una canción que al empezar nos recuerda al minimal techno y a medida que va avanzando nos acerca al noise y al industrial. La banda se atreve a terminar el álbum con una instrumental que da alusión a la sensación de agonía y ansiedad a través de una saturación in crescendo, como la que el propio disco quiere relatar. Un trabajo que los canadienses han sabido cargar de potencia pero que en algunos momentos la repetición peca de monotonía.