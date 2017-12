Morrissey – Low In High School

A últimos del mes de noviembre nuestro antiguo conocido Morrissey vuelve a la carga con Low in Hihg School , su duodécimo disco en el mercado. El cantante de 58 años exmiembro de The Smiths, lideró junto a Johnny Marr, uno de los grupos más importantes de los años 80 en el panorama musical y que más influencia han tenido en el brit-rock británico e internacional posterior a esta época. Las desavenencias con Marr hicieron que The Smiths no fueran un tren de largo recorrido, su breve sociedad (cuatro años) fue bastante productiva: cuatro discos; a los pre-adolescentes de la época (en los cuales yo me incluyo, sí, tenemos una edad…) nos traen los recuerdos de cuando en la mayoría de los pubs se escuchaba música de todo tipo y no había prácticamente monopolio reguetonero… La primera chica inglesa que conocí, y como no, hablé de música con ella; conozco música de tu país, blablablá… se asombraba de que me gustará un grupo que cantara “girlfriend in a coma…” y es que hay quien tiene debilidad por los grupos algo oscuros y meláncolicos (Interpol, Editors, Foals…) volviendo a The Smiths,, quién no recuerda temas como There is a light that never goes out, this charming man, how soon is now y un largo etcétera, no puedo dejar de nombrar Bigmouth strikes again (mi favorita).

Tras la disolución del Grupo, Morrissey ya en solitario logra importantes éxitos, llegando al número uno. Incluso en el 92 sería nominado a un Grammy por uno de sus mejores trabajos Your Arsenal siempre reconocible por su característica voz y nunca dejándonos de recordar algunas veces más cerca, a veces más lejos, el estilo inconfundible de The Smiths.

Moz nunca te deja indiferente, famosamente declarado enemigo de consumir carne, algo que precisamente viví en directo en un concierto porque llegaba el olor de la barbacoa, dejo de cantar y la mitad del concierto se convirtió en una arenga sobre el tema. Gran defensor de los derechos de los animales, casi siempre polémico en sus opiniones y aconsejando según su patrón como debe de ser un hombre: no lleves trenca, el pelo corto, no vayas a las discotecas… etc. (algunas no tienen desperdicio y puedes pasar un rato divertido leyendo su biografía, aunque hay momentos en los que no sabes si habla en serio o como a veces en sus canciones llena las palabras de ironía). El disco tiene claros y sombras, algún tema a futuro podría estar en un recopilatorio de sus mejores canciones: Spent the Day en Bed por ejemplo. Un temazo.

Low in High School es un disco con altos tintes políticos, en contra de las guerras, la monarquía, la brutalidad policial.. vamos, a estas alturas nadie va a cambiar a Moz. El álbum comienza con My Love, I´d Do Anything for You una potente y guitarrera canción. I Wish You Lonely el segundo tema de este trabajo tiene un fondo electrónico y el cantante entona amargamente sobre el aislamiento en que se encuentra nuestra sociedad actual, está en la media del disco. Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage fue el tercer adelanto antes del lanzamiento completo, un tema algo oscuro donde Moz intenta bajar del pedestal a los actores que se lo tienen muy creído… Home is a Question Mark es una balada donde Morrissey recuerda claramente a sus estribillos Smitheros… Spent the Day in Bed: el temazo, a cada escucha mejora, lo mejor del disco; I Bury the Living es un enérgico tema gran parte casi más narrado que cantado y que quiere dejar claro el dolor que experimentan las madres cuando reciben los cadáveres de sus hijos caídos en actos de inútiles guerras; sin embargo suspende dejándolo entre los peores tracks del disco.

In your Lap es otra balada arropada por el piano como instrumento principal que reflexiona sobre el fracaso de las relaciones amorosas, The Girl from Tel-Aviv, donde hay un cambio del todo inusual para Morrissey, un tango, en que el cantante tararea a sus anchas acompañado de nuevo al piano. All the Young People Must Fall in Love se encuentra entre las canciones más flojas junto con When You Open Legs que termina con unos silbidos y aunque dura poco más de tres minutos se hace larga. Who Will Protect Us From The Police completa la segunda parte del disco contándonos que la policía abusa de su autoridad con el poder que les otorga la placa, e Israel nos vuelve a congratular de nuevo con Low in High School, un tema triste, algo marcial, de denuncia sobre la situación del país y que musicalmente es de lo mejor del disco. Menos mal Morrissey que no te quedaste en la cama ya que alguna joya en el disco hay y eso acostado no se logra.