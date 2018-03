LOMA – LOMA

Este mes de febrero, salía a la luz, el disco creado por la unión musical de dos diferentes grupos: Loma. Es el resultado de la fusión musical de Cross Record y de Shearwater. Como sabréis, Cross Record está formado por el matrimonio de Emiliy Cross y Dan Duszysnki, complementando el trío Jonathan Meiburg , cantante de Shearwater.

La gestación de este trabajo, se fragua cuando en 2016, ambos grupos comienzan una gira juntos. Los músicos, acaban haciéndose amigos y Meiburg, queda tan admirado de sus compañeros de viaje musical, que les hace una propuesta de colaboración conjunta.

Los tres, decidieron encerrarse en una casa de Texas, alejados del mundo, para ver que podían conseguir, con un resultado, más que notable. En la soledad de la naturaleza, rodeados de agrestes sonidos, sin ningún guión, intercambiando instrumentos musicales a su gusto, experimentando sin reglas y con la maravillosa voz de Cross como instrumento principal; logran un disco mayoritariamente indie pop, algo indescifrable pero hermoso, a veces oscuro, quizás influenciado por los estados de ánimo de la pareja sentimental de Cross Record , ya que al mismo tiempo que estaban inmersos en este trabajo, ponían fin a su relación. Pero otras veces, el disco, encierra un halo de optimismo; en algunos temas recuerda bastante al trip hop de Portishead, e incluso a Massive Attack. Una vez oído el disco, si no sabes dónde fue grabado, puedes jugar a imaginar los distintos lugares que te evoca al escucharlo, eso sí, principalmente en sitios rodeados de la madre naturaleza.

Como adelanto en el 2017, teníamos los singles Relay Runner y Black Willow, que ya despertaban el interés sobre cómo iba a ser el resultado final. El disco comienza con la susurrante Who is speaking, la música, hace que te evadas, la cristalina voz de Emily Cross, te acaricia mientras la escuchas y sin darte cuenta, pasas a Dark Oscillations, uno de los mejores temas del disco, hipnótico y de atmósfera envolvente. Siguen una línea igual que la potente White Glass o incluso Shadow Relief. El sincero I do not want children te sorprende y envuelve en una atmósfera íntima, similar a la de Sundogs, que suma algo de misterio al disco, dándole un aire bucólico, añadiendo los sonidos del entorno, tales como los cantos de los pájaros, e incluso el jadeo de unos perros. Aunque lo consiguen integrar de tal forma que se hacen prácticamente imperceptibles pero a la vez necesarios en la canción, repitiendo esta misma fórmula en Relay Runner, esta vez utilizan el sonido de las cigarras y el croar de las ranas, sin embargo, el tema es totalmente distinto a Sundogs, sin duda, el más alegre, e incluso, bailable; Joy es de los temas más épicos y new age del disco, haciéndote recordar a una lejana Enya en Only Time.

Loma es un disco íntimo y personal. Aunque es la mezcla de diferentes estilos musicales, da lugar a un sonido propio, siempre cautivador por la melodiosa voz de Cross; es el gran descubrimiento del mes de febrero, y quizás del año.