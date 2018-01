King Gizzard & The Lizard Wizard – Gumboot Soup

El 2017 ha sido un año de locura en el panorama del rock. Esto es entre otras razones porque la banda King Gizzard & The Lizard Wizard ha cumplido lo que prometió: publicar 5 discos en solo un año. Gumboot Soup fue publicado un día antes de entrar en el 2018 y no es de menos, ya que es un álbum de 11 canciones que no decepciona. Sin embargo, no sale a la venta hasta abril de este año.

La banda de Melbourne empezó el 2017 publicando en febrero, Flying Microtonal Banana; más tarde, en junio, Murder of the Universe; en agosto, Sketches of Brunswick East; en noviembre Polygondwanaland y ahora Gumboot Soup, que cierra con broche de oro a este festín de discos de la banda. Entre sus estilos musicales destacan el rock psicodélico, la música surf, rock progresivo, jazz, funk, folk, soul e incluso heavy metal.

Este disco es una montaña rusa de ritmos y emociones que nos adentra, progresivamente, en una atmósfera onírica empezando por una pieza tranquila llamada Begginer’s Lucky. Esta combina las guitarras y las flautas que nos va guiando por un sendero relajado que sirve para adentrarse en Greenhouse Heat Death. Es una canción que podría ser parte del álbum Murder of the Universe por sus sonidos apocalípticos y oscuros. Sin embargo, es más sólida la composición de esta canción para haber sido incluida en dicho álbum.

Continuando, nos encontramos una pieza muy alegre y festiva como lo es Muddy Water. Es una fiesta de guitarras con una letra repetitiva pero que funciona y es pegadiza. Se podría decir que el álbum no tiene una coherencia rítmica por ningún lado, ya que cuando llegamos a The Great Chain Of Being, nos encontramos con una pieza muy oscura que combina el hard rock con el metal. El disco parece como si reuniera las canciones que han sobrado de los demás discos, pero no es así. Es un álbum con muchos contrastes que funcionan ya que en cada instante se viven momentos de adrenalina y de paz. Después de la pieza más sobresaliente del álbum, viene The Last Oasis, un viaje alegre y apaciguador en esta montaña rusa llena de sensaciones.

En la parte final nos encontramos con canciones como All is Known, un remolino de guitarras que vuelve a subir el pulso al oyente y que luego lo vuelve a bajar con I’m Sleepin’ In y lo estabiliza con la canción final, The Wheel. Esta es una pieza que nos hace despertar de este agradable y movido recorrido de guitarras, flautas y sintetizadores.

Este álbum ha sido un gran cierre de año para esta banda que se ha consagrado como el grupo más laborioso del 2017. La verdad es que la banda de Stu Mackenzie ha creado una música exquisita y original. Gumboot Soup no decepciona y de seguro es uno de los discos imprescindibles de la banda, sobre todo por su gran variedad de estilos en las canciones. Sin embargo, si tuviera que quedarme con un discos de los cinco, me quedaría con Polygondwanaland, ya que la su producción es una de las mejores que se ha tenido hasta el momento. Además tiene melodías muy pegadizas y tiene una estructura muy dinámica que nunca aburre.

Isabella Henao