JONNY GREENWOOD – PHANTOM THREAD

A estas alturas poco se puede escribir de Jonny Greenwood que no se haya escrito. Más allá de su faceta multidisciplinar, el inglés sigue siendo uno de los grandes referentes para cualquier persona que empiece en el mundo de la música. Es bueno recordarse esto de vez en cuando, porque del hombre que pone buena parte del alma a la banda más relevante de lo que llevamos de siglo pocas veces se puede esperar un tropezón. El peor escenario para un artista de su talla es caer en la autocomplacencia de la zona de confort, cosa que no caracteriza a Radiohead precisamente.

Como todos los genios, Greenwood es muy perfeccionista, por lo que no es de extrañar que le guste rodearse de gente como Paul Thomas Anderson y Daniel Day-Lewis, dos de las personas más talentosas de la industria cinematográfica. De esa especie de relación simbiótica a tres bandas queda para el recuerdo su portentoso trabajo en There Will Be Blood. En el caso de Anderson, quien ya ha trabajado anteriormente con la banda de Oxford, se trata de la cuarta película a la que el bueno de Jonny pone música, junto con The Master e Inherent Vice.

The Phantom Thread está ambientada en una época y un contexto social diferentes a There will be Blood, lo cual se aprecia en apartados como la fotografía y el vestuario de la película, más refinado que en las anteriores películas de Anderson. Se trata de un dato importante porque las composiciones de Greenwood a menudo están revestidas de un barniz oscuro marca de la casa que en este álbum no es tan reconocible a primera escucha.

Entre maravillosos arreglos de cuerda y viento, Greenwood saca a la luz su faceta más clasicista, la que le acerca más al terreno de director sinfónico que al de estrella del rock. Grabado con una orquesta de sesenta personas, lo que hace realmente grande al disco no es simplemente la calidad de las composiciones, sino la solidez del conjunto y lo bien que se compenetra con melodías de autores como Schubert, Berlioz o Debussy, que también aparecen a lo largo de la película y entre las cuales las canciones de Phantom Thread no palidecen lo más mínimo. Es este un trabajo que a pesar de estar alejado de la música de nuestro día a día hará las delicias de cualquier oyente con un mínimo de sensibilidad.

Estamos pues ante uno de los mejores trabajos en solitario de Greenwood, si no el mejor hasta la fecha. De momento, los Oscar han sabido apreciar su calidad y han puesto el nombre de su compositor al lado de leyendas como John Williams o Hans Zimmer, un estatus a priori inalcanzable para cualquier músico y que no puede ser fruto de la casualidad.