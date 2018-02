Después de tres años, Hookworms vuelven con un nuevo trabajo llamado Microshift. Luego de su último álbum de 2016, la banda ha cambiado un poco su estilo psicodélico característico para hacer un trabajo con un ritmo más veloz, pero sin perder la esencia del grupo.

Es una banda de Reino Unido y está formada por cinco jóvenes. Tienen la peculiaridad de realizar discos en vivo y las canciones son de una larga duración. Es por eso que todos los álbumes producidos contienen cada uno 9 piezas, que aunque parezca poco, la duración hace que sea un álbum completo y contundente. Pueden llegar a tener canciones de más de 8 minutos, como es el caso de Away/Towards de su primer álbum de estudio, Pearl Mystic.

Microshift contiene nueve canciones como los anteriores discos y su duración total es de 45 minutos. Este disco tiene un ritmo más movido y con un estilo más electrónico. También es importante destacar que dentro de una sola canción, pareciese como si se escucharan dos. Es decir, dentro de la misma pieza cambia de estilo, pasando de una canción pausada a una de total psicodelia rock.

El disco empieza con Negative Space, la cual nos introduce al álbum con un sonido electrónico y semi- metálico. Parece como si estuviese rebotando un resorte al cual se le va añadiendo, poco a poco, un sintetizador hasta que la canción termina tomando forma y cambiando de ritmos rápidos y movidos a ritmos tranquilos. Pasamos a Static Resistance una pieza muy del estilo de la banda, movida, con sintetizadores y un poco psicodélica.

Ullswater es una de las canciones más largas de álbum. Comienza con un ritmo muy ochentero con los sintetizadores que van en bucle, y que, poco a poco, se va transformando de algo fuerte, pasando por la psicodelia el rock hasta terminar en un estilo calmado. Las siguientes dos canciones se podría decir que están conectadas. Al final de Ullswater, parece como si el oyente se sumergiese bajo el agua para llegar hasta la pieza número cuatro, Soft Season. Como su nombre lo indica, es una canción tranquila y de ambientación onírica que transporta al oyente por un sendero de calma y paz. Esto da lugar a Opener, una canción en la que prevalecen las guitarras y los sintetizadores. Es como un despertar de lo que se vivió en The Soft Season.

Each Time We Pass es la canción más tranquila del álbum, con un sonido constante de sintetizador y voces graves, con toques de electrónica. Boxing Day es un chute de ritmos que despierta al oyente por completo, ya que esta canción contiene unos sonidos metálicos que desestabiliza lo planteado en las anteriores piezas.

Sin embargo, Boxing Day se corta inesperadamente para dar paso a Reunion, una canción instrumental muy tranquila. Luego para finalizar se encuentra Shortcomings, que empieza con un ritmo de guitarra muy pegadizo que se escucha en toda la pista, y a la que se le van uniendo los sintetizadores y la batería. Sin duda es una gran canción para terminar este álbum lleno de sonidos espaciales, psicodélicos y relajantes.

En mi opinión, es un disco que de primeras no convence, pero en el que a medida que se vaya escuchando más y más se puede encontrar muy buenas canciones. Son estilos diferentes a los que estamos acostumbrados de la banda, pero no decepcionan. Me quedo con Each Time We Pass y Negative Space, a pesar de su inicio poco atrayente.