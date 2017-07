Haim – Something To Tell You

Las hermanas Haim han vuelto fieles a su estilo y con un nuevo trabajo de grandes dimensiones, aunque discutiblemente digno si consideramos la brecha de cuatro años que lo distan de su predecesor y debut.

Según declaraciones de una de ellas existe un doble motivo para tal espera. Por un lado, la extensa promoción del primero ha demorado la producción de un segundo proyecto y, por otro, el perfeccionismo del trío californiano, así como el largo proceso de creación, escritura y producción (prácticamente a cuenta propia). Hay quien, con malicia, opina que quizá la causa implícita sea el miedo del grupo a una crítica y comparativa con el anterior: a elección propia.

Lo que sí es una certeza es que este LP aparentemente sacado de un blog de moda, parte de muchas influencias claras y demuestra las ambiciones y la calidad musical de la banda. Bajo la temática del amor y una consecuente traición, HAIM ha afrontado este nuevo trabajo como una serie de conversaciones cotidianas entre relaciones y parejas. Quizá Something To Tell You peque de la simplicidad aparente de dicho enfoque cotidiano y deje las letras en un plano superficial frente a una sección instrumental más elaborada.

Algunos ejemplos se reflejan en temas como Little of Your Love, que pide a un amante distante, Nothing’s Wrong fingirá interés por una relación bastante demacrada, o Ready For You será una disculpa por darse por vencido, mientras que Something To Tell You ignorará los problemas aparentemente crecientes. Una curiosidad destacable es que la fecha de lanzamiento del cd, 7 de Julio, coincide con la del primer concierto dado por Danielle, Este y Alana Haim bajo su apellido como nombre. La diferencia es que entre ambos acontecimientos hay 10 años exactos de diferencia, un motivo más para los escépticos como justificación a la demora del álbum.

En lo que a la instrumentación respecta no hay mucha novedad e innovación notable en el sonido la trío, pero sí que se aprecia una profundidad antagónica a la monotonía gracias a la importación del ritmo frente a la melodía y al dominio de software de las hermanas que las permitió incluir efectos tales como el relinchar de un caballo, jadeos, graznidos de gaviotas o el propio de un fax. Eso sí, sin parecer turbio.

La influencia del R&B se escucha clara en temas como Ready For You y entre sus once pistas se aprecia un movimiento no uniforme entre las décadas de los ‘70 y ’90 con arreglos al más puro estilo soft-rock indie del siglo XXI. Hay quien las compara con la copia triple de Stevie Nicks, pues su sonido sigue tras estos dos trabajos a poca distancia del de los clásicos Fleetwood Mac, pero aunque algunos disfruten de dicha similitud otros la verán innecesaria frente a la reciente reunión de los londinenses.

Este disco es, por tanto, un buen trabajo digno de haberse hecho esperar con unas influencias claras y muy disfrutables y con unas letras que identificarán a más de uno, apoyadas por una gran instrumentación y rítmica merecedora del tiempo presente y que denota actualidad en el estilo.