FAVX- WELFARE

El grunge no ha muerto. Esto lo demuestra el trío madrileño de FAVX en su primer EP: Welfare. La banda está formada por Nicolás, Daniel y Elena, quienes se mueven dentro del género hardcore, noise y grunge. Su sonido es una especie de vuelta al panorama del rock de los años 90, caracterizado por la transgresión y rebeldía. FAVX es la puerta a ese mundo.

Welfare está compuesto por 6 canciones, entre las que se encuentra Flowers of the West, single con la que se dio a conocer la banda. Es su carta de presentación, la cual ha sido regrabada para este álbum. Otro single que se rescató para el EP fue Born in the 90’s, una canción que también representa la esencia del grupo. Por lo demás, el álbum es nuevo.

Es un disco que empieza fuerte y sigue así a medida que avanza. The Dancer es el single de apertura al álbum con un pequeño discurso, a modo de presentación de lo que nos encontraremos aquí y de lo que están hechos FAVX. Va de un ritmo relajado a uno más cañero, con distorsiones de guitarra. Es como entrar a un tornado que va cambiando de dirección y de intensidad.

Continuamos con Fireking, una canción más compacta y sin variar demasiado a ritmos estridentes como su antecesora. Tiene un ritmo muy pegadizo que recuerda concretamente a la canción de Steppenwolf, Born to be Wild. Podría decirse que es una pieza ideal para acompañar los viajes largos en carretera.

Seguimos con su single estrella, Flowers of the West. Sorprendentemente es un ritmo meramente tranquilo en comparación a sus otras canciones. Tiene una mezcla de rock alternativo con hardcore y grunge que va variando como una montaña rusa en los 3:27 minutos que dura. Sin embargo, no pierde el rumbo ni realiza algo que no tiene que ver con lo que se planteó inicialmente.

Vanilla es una de las canciones que más se quieren acercar a un estilo pop. Sin embargo, las guitarras distorsionadas y voces desgarradoras a mitad de la canción cambian por completo el estilo, terminando en una pieza entre el post-punk y el pop.

El quinto tema es It’s Gone, el cual hace de efecto calmante en este recorrido salvaje. Esta canción es muy al estilo de nirvana, una balada grunge que no deja de ser autentica. Por último, tenemos el otro single conocido de la banda, Born in the 90’s. Sin duda es una buena canción para acabar, ya que en ella se ve recopilada la esencia y estilo de la banda.

Debo decir que este disco es una oda al rock de los 90, donde se incluyen estilos de bandas conocidas y que transportan al oyente a una época de rebeldía y originalidad. Los sentimientos eran expresados a través de las guitarras y voces desgarradoras que marcaron a una generación y que hoy en día sigue latente.

Me quedo con Fireking como mejor canción del álbum, y Vanilla como menos favorita ya que es un ritmo que mezcla el pop con algo totalmente opuesto y que no funciona. Sin embargo, Welfare se podría considerar un disco imprescindible para todo amante del rock duro y que tenga alguna nostalgia de los noventa. Hay que destacar también que faltaron por incluirse la pieza instrumental de Daggerfeel y el single Soup, una canción con mucha personalidad y rudeza.