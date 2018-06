Father John Misty - God's Favorite Customer

Hace poco más de un año que Josh Tillman (a.k.a. Father John Misty) nos regaló Pure Comedy, una obra de arte incontestable. Un disco tan necesario a nivel lírico por su posicionamiento social, por su fina y lúcida crónica de la actualidad y por su arriesgada ironía, como por su belleza musical y su apabullante sonido.

Cuando aún resuenan dentro de nosotros aquellas maravillosas canciones, Father John Misty nos ofrece una nueva entrega, otro motivo para seguir apostando por su música, una prueba más de que estamos ante un artista en estado de gracia, inconformista, conciso y altamente resolutivo. God´s Favorite Customer es el título bajo el que se recoge una decena de nuevas canciones, de pequeñas y pulidas gemas cuyo brillo vuelve a conquistarnos por su belleza y por su color.

Los temas del cuarto disco en solitario del que fuera batería de Fleet Foxes, suenan más variados que los de su predecesor, hay quizás una menor pretenciosidad en su puesta de largo y los arreglos se han simplificado haciendo que suenen más creíbles, más reales, pero puede que menos evocadores. Las baladas siguen siendo el denominador común y parece que Tillman cante mejor que nunca, con más emoción y pureza, explotando sus propios falsetes al máximo.

Pero, como decíamos, la variedad estilística es algo mayor ahora y, aunque en temas como Just Dumb Enough To Try se mantiene la inercia de Pure Comedy y el piano cobra un protagonismo vital en el conjunto, tal y como queda patente en canciones como The Palace, en esta nueva obra encontramos piezas más dinámicas (Date Night), pequeños giros estilísticos (Disappointing Diamonds Are The Rarest Of Them All) o elementos que aportan nuevos matices a los temas, como los fantásticos coros que dan vida a la canción que da título al disco.

A corazón abierto:

God´s Favorite Customer es también un álbum menos irónico que Pure Comedy, escrito más a corazón abierto, de manera más directa y autobiográfica. Prueba de ello son los títulos de algunas canciones como Mr. Tillman o The Songwriter. Josh Tillman afronta sus demonios, los encara y tiende puentes con la realidad, para sacar a relucir todo lo que su ego ha hecho de él, para bien y para mal, en todo este tiempo. Todo ello lo resuelve con maestría y con suma elegancia, como si de un gentleman al uso se tratara. El poder de la propuesta de Father John Misty se basa en aunar en ella todos estos ingredientes y regalar algo genuino, actual y absolutamente seductor.

Todo aquel que se enamorara hace unos meses de Pure Comedy, en God´s Favorite Customer encontrará nuevas razones para seguir creyendo en su idilio. La demostración de que Father John Misty es actualmente uno de los creadores más interesantes del momento está aquí, ajeno a modas y estancamientos artísticos. Un cantautor del siglo XXI, que no pierde de vista sus raíces, con un pie apoyado siempre en sus referentes, en los maestros del oficio. Y otro pie en el presente, en una realidad que a veces se torna oscura, pesimista o demasiado agria, pero que con voces como la de Josh Tillman, se encuentran remansos de paz, esperanza de salvación y, sobre todo, una empatía que ayuda a identificarnos en el día a día.