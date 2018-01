Django Django – Marble Skies

Este 26 de enero el grupo británico saca su tercer disco a la calle: Marble Skies. El cuarteto integrado por los escoceses Tommy Grace (sintetizador) David Maclean (batería y hermano de John Maclean, The Beta Band), el bajista inglés Jimmy Dixon y el cantante y guitarra de Irlanda del Norte Vincent Neff. El grupo lo formaron cuando se conocieron en la Escuela de Artes de Edimburgo, y es así como en el 2009 nacería Django Django.

Mi relación con el grupo empezó gracias a Alicia Florrick, protagonista de The Good Wife una de las mejores series de tv de los últimos años, cuando en uno de sus episodios más interesantes empieza a sonar su música. Yo, armado con mi Shazam, disparé para averiguar de quién se trataba… Ahí estaban, Django Django con Default (posiblemente su canción más conocida), suenan bien pensé, escuché su primer disco y quedé gratamente sorprendido, un sonido nuevo, original y refrescante…

Con su disco debut alcanzaron un relativo éxito, bien aclamado por la crítica y el público, nominado al premio Mercury y en varios medios especializados estuvo entre los cincuenta mejores discos del año. Los amantes de los videojuegos podréis escuchar los temas de su primer disco: Hail Bop en el Fifa 2013 y Waveforms en Grand Theft Auto V.

Su segundo disco Born Under Saturn, pasó bastante más desapercibido, totalmente entendible ya que bajaron varios escalones respecto su trabajo anterior. Algo que recuperan con Marble Skies, con varias influencias musicales: sonido surfero de los 60, electrónica ochentera… pero sin olvidarse de su estilo troncal de pop/rock-psicodélico como sello identificativo que tan buen resultado les dio en su primer disco.

El tema Marble Skies, que da nombre al disco, es una mezcla de todo lo comentado antes, sintetizadores ochenteros, surf… que puedes confundir con The Drums pero que en Surface to Air cambia para dar paso a una canción de ritmo dancehall pegadizo y bailable. Cercana por el ritmo a Fountains aunque algo más tranquila y menos bailable, con Champagne bajan de revoluciones y regresan a la psicodelia para hipnotizarte y mostrar una de las mejores canciones. Seguidamente llega Tic Tac Toe, un elaborado coktail de electrónica, guitarras, dub… que da ritmo y rapidez al tema pero que no termina de dar resultado. Sorprendente también es Real Gone con un ritmo ochentero y que bien podía haber sido la banda sonora de Strangers Things. Y siguiendo con los ochenta uno de los mejores temas del disco Beam Me Up que resuena a ecos del Depeche Mode de esa época seguida de In Your Beat, y que vuelve a acelerar el disco de nuevo para meternos en las pistas de baile.

El techo del disco está en Sundails, ¿sería la canción que compondrían los Beach Boys del 2018?, un melancólico y delicioso tema que hace que te olvides de algún experimento algo fallido en este último trabajo. Objetivo conseguido para Django Django, con Marble Skies, en un viaje musical a lo largo de varias décadas nos hace de pasar un buen rato.