CALEXICO – THE THREAD THAT KEEPS US

En momentos políticamente complejos o preocupantes, conviene hacer un ejercicio de autocrítica, cogiendo la suficiente distancia y ejerciendo de mero observador de lo que ocurre en nuestro país o en nuestra sociedad. Así, hoy parece más necesario que nunca que se hagan discos (o cualquier otra expresión artística) que pongan en tela de juicio algunas de las medidas que se toman en Occidente. John Convertino y Joey Burns, son conscientes de ello y, de una manera más evidente aún que en sus anteriores lanzamientos, se posicionan para hablar con suficiente capacidad analítica de los Estados Unidos que está “construyendo” Donald Trump.

Así, Calexico nos presentan este The Thread That Keeps Us con el que se dejan empapar más que nunca de la realidad que les rodea, narrando y entrelazando historias de fronteras, movimientos migratorios, problemas medioambientales, sueños y esperanzas. Las canciones que componen el noveno larga duración de la banda de Tucson, parecen alejarse poco a poco de los sonidos más áridos a los que nos tenían acostumbrados. Resulta paradójico que, cuando sus letras parecen más arraigadas que nunca a la tierra de donde provienen, sus arreglos e instrumentación adquieran un enfoque mucho menos fronterizo que en sus entregas anteriores.

El hecho de que, por primera vez, no hayan grabado el álbum en su estudio de Arizona y se hayan desplazado hasta la costa del Pacífico para hacerlo, es síntoma de la clara intención de distanciarse de su concepto musical más inmediato para aproximarse a una contemporaneidad mayor, cosa que ya en sus trabajos anteriores se empezaba a vislumbrar.

Todo esto subyace en el conjunto que forman las 15 canciones del álbum (22 en su edición deluxe) y queda patente en cortes como End Of The World With You y Eyes Wide Awake, más cercanos al Alt-Rock de Wilco que al mundo mariachi, la delicada The Town & Miss Lorraine o la juguetona Under The Wheels. El desarrollo del disco hilvana unas canciones con otras mediante una serie de interludios instrumentales, que dotan al conjunto de una mayor coherencia. Por otro lado, temas como Flores y Tamales (que cuenta con la participación de Jairo Zavala, amigo y miembro habitual de la banda), nos devuelven a la atmósfera Tex-mex a la que nos tenían acostumbrados.

The Thread That Keeps Us es un trabajo que puede resultar demasiado largo para los tiempos que corren, pero su eclecticismo y dinamismo no desvirtúan la idea del disco, facilitando mucho su escucha. Lejos de quedarse estancados y repetir fórmulas, Burns y Convertino exploran nuevas sonoridades y dejan sobre la mesa un más que probable punto de inflexión en la carrera del grupo que lideran.