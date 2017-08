Arcade Fire – Everything Now

Everything Now es el quinto LP del sexteto canadiense. Controvertido y criticado a la par que arriesgado e innovador dentro de todo aquello bajo la firma de la banda en cuestión.

Arcade Fire ya habían hecho temas estilo disco-punk y mezclas similares que podían cambiar el ritmo de pistas de pistas de baile sin sentirse fuera de ellas. Está claro que han asumido un riesgo a la hora de publicar este nuevo trabajo. Dicha temeridad está a la altura de otras llevadas a cabo por grandes dentro del panorama musical, y no todas las practicadas han acertado en sus nuevas intenciones. U2, por ejemplo, pasó su frontera con discos como Zooropa o Pop.

Este nuevo paso musical lleva consigo, por suerte o desgracia, un cambio de mentalidad apreciable en múltiples soportes y plataformas. Una cuenta de Twitter hiperactiva, un vídeo musical plagado de pop-ups, merch abundante

llegando hasta las cajas de cereales… En definitiva, un plan de ventas multimedia desmesurado en comparación con los proyectos previos de la banda. Al darle al “play” sobre la “caja” de este LP se escucha una presentación caótica que deriva en Everything Now, tema que da nombre al álbum, de poco más de cinco minutos de duración. Alegre, discotequero en cierto modo e inesperado arranque sin duda.

Es necesaria a referencia a su innegable similar predecesor Reflektor, el cual sonaba bien, diferente, pero le faltaba algo. Cuando un álbum tarda tanto, 4 años en este caso, se espera que el artista o banda sorprenda con una obra maestra e innovadora. Everything Now no parece tanto un proyecto con voz propia sino una continuación de Reflektor en muchos aspectos. Contiene 13 temas, pero no llega a los 50 minutos. La razón es muy simple: dos temas bajo el mismo nombre, prácticamente, lo abren y cierran: Everything_Now (Continued), Everything Now (Continued); y dos entremedias como interludios que, en total apenas superan los 6 minutos, Infinite Content e Infinite_Content.

Si no fuera por el esfuerzo proyectado en temas como Peter Pan o Put Your Money On Me hay quien podría ver este largo como un recopilatorio de B-sides, demos y experimentos. Además, los sencillos supervisados por los equipos de Thomas Bangalter, Daft Punk, y Steve Mackey, de Pulp no ayudan a la hora de crear una idea de unidad entre sus trece pistas.

En cuanto a la temática, el álbum gira en torno a una sociedad sobresaturada y las falsas promesas del capitalismo mayoritariamente. Los cortes ya mencionados hace dos párrafos lamentan el vacío invisible tras la sobreabundancia aparente de la sociedad actual. Creature Comfort por su parte, se centra en el dolor que inflige la vida moderna en la psicología ciudadana, lo que concluye con una crisis existencial en Good God Damn. La ya nombrada Put Your Money On Me insiste en una revolución idealista contra la opresión social, pero todo ello bajo el nuevo estilo pop, disco, electrónico… opuesto en cierto modo.

Cabe destacar, por último, el nuevo enfoque a su página web digna de ver más que de describir pues poco es su soporte y muchas sus ventanas y su caótico contenido. Desde luego el último adjetivo que define a Everything Now es “serio” pues la sátira, el humor y la parodia abundan en cualquier alusión referida a Arcade Fire y su último trabajo. Es un paso más en lo que comenzó con su predecesor, a algunos les agradará y a muchos otros les parecerá una controversia en sí misma y un paso en falso de la banda. De todas formas, hay una certeza clara: música, grupos y artistas evolucionan y seguramente esto no sea más que una etapa concreta en la discografía del sexteto, tal como pasó con U2 y muchos otros.