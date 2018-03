ALBERT HAMMOND JR. – FRANCIS TROUBLE

En este mes de marzo, nos ha llegado una de los discos más esperados en la escena indie-rock. Albert Hammond JR. nos entrega Francis Trouble, su nuevo trabajo. Hasta la fecha Albert H. no ha conseguido despegarse varias etiquetas que lleva a la espalda, hijo de Albert Hammond y sobre todo, componente de The Strokes. A lo largo de los años sus trabajos en solitario, no han sido especialmente aclamados, ni por la crítica, ni por el público. Albert H. con un papel más discreto en el grupo que su ¿amigo? Julian Casablancas, vuelve a intentarlo de nuevo…

Últimamente los componente de The Strokes están más preocupados por sus carreras en solitario, que por seguir trabajando como grupo… ¿estamos ante el fin de uno de los grupos que volvió a levantar el indie-rock? Es posible. Hace ya más que unos años, Albert H. y Julian Casablancas se conocían en una elitista escuela de estudios fuera de EEUU. Años más tarde volverían a coincidir, esta vez en su país, ya que curiosamente, vivían muy cerca, es cuando deciden formar el grupo, junto con algunos amigos de Julian Casablancas. Así nacen The Strokes. Tras unos exitosos comienzos, con enormes hits, el grupo fue perdiendo algo de fuelle y además en paralelo, sus componentes comienzan sus carreras en solitario, generalmente, esto acaba siendo mala señal para un grupo, especialmente si alguno de ellos consigue triunfar, aunque de momento, en The Strokes, no es el caso.

El disco arranca con DvsL., comienza un alegre piar de pájaros, no es el mejor tema, aunque el guitarreo es incesante, el estribillo resulta algo cansino. Pero afortunadamente nos rescata enseguida Far Away Truths, amantes de The Strokes, aquí lo tenéis, este es el tema, con un meláncolico pero rockero sonido, nos recuerda a los mejores The Strokes, este Lejana Verdades se deja escuchar una y otra vez y no te cansa. Muted Beatings, que fue la canción debut, mantiene el ritmo, siendo uno de los temas en la media del disco. Con Set to Attack Albert H. recupera lo que puede ser su estilo más personal, del que, sin duda, impregnó a su banda, nos deleita con una animada y guitarrera melodía , un pegadizo estribillo, que hace que este tema, sume nota al disco; Tea for Two, es el tema prescindible del álbum, Screamer rompe con el estilo dominante del disco, puro rock, algo psicodélico y garagero, se convierte en el track más gamberro y delirante, de los que si están bien ejecutados, te hacen vibrar en un concierto.

Rocky´s Late Night nos vuelve a llevar al lado más strokero de Hammond, Strangers recupera el sonido del primer trabajo de Albert H. en solitario, un tema algo dulzón que da paso al tema final del disco: Harder, Harder, Harder, para despedirse con un guitarrero tema, como colofón de un trabajo, que aunque no del todo regular, puede ser lo mejor que ha hecho hasta la fecha. Para los que sois fans de The Strokes y para los de Hammond, que seguro que en la mayoría de lo casos coincidís, Francis Trouble es algo más que recomendable.