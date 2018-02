PEARL JAM – TEN

A propósito de la visita de la banda de Seattle a España para participar en el espectacular Mad Cool en Junio, tras ocho años de ausencia, acá reseñamos el que es para muchos su mejor álbum y sin duda uno de los mejores de la década de los 90s.

Pearl Jam lanzó su álbum debut el 24 de agosto de 1991, un mes antes del lanzamiento del Nevermind de Nirvana. Estos dos lanzamientos representaron el inicio de una revolución musical que fue etiquetada como “Grunge”. Todo cambió a partir de ese año y la música imperante (el Hair Rock) desapareció de los listados, de las emisoras y hasta de la forma en que se vestían los adolescentes. El grunge no sólo dio inicio a un movimiento cultural y a un nuevo lenguaje musical, sino que también abrió las puertas para que se volteara la mirada a todas esas bandas y estilos musicales que estaban pululando en la década anterior y que sólo sonaban en radios universitarias: nació el “Rock Alternativo”. Se impusieron las leñadoras (típicas de Seattle, la ciudad natal de la mayoría de bandas que dieron origen a este género), las botas y los vaqueros rasgados; un poco de Hard Rock, un poco de Punk y otro poco de ansiedad adolescente.

El Ten es una tremenda consecución de canciones clásicas, empezando por la majestuosa Once que es el perfecto inicio ya que contempla el agotamiento de una generación y ese sentimiento de ya no poder aguantar más: “once upon the time, I could control myself”, un inicio consecuente para una revolución sónica. Even Flow a continuación, que sería uno de los himnos de la banda al vivo (¿cómo olvidar esta canción tocada en el festival Pinkpop del 92?) con la voz de Vedder recitando sobre la marginalidad. Alive, más adelante, desarrollada a través de un discurso acerca de las relaciones humanas llevado de la mano del ritmo de guitarras acústicas y eléctricas, con las subidas y bajadas de tono muy típicas a lo largo de todo el álbum. Why go? , nuevamente referenciando la inquietud adolescente y una crítica a la vida familiar disfuncional. Así se iría la mitad del álbum antes de hacer una ruptura perfectamente calibrada (muy típico en los primeros álbumes de la banda)

Vamos ahora con Black, que sería una canción mucho más personal contrarrestando con el tono de lo que escuchábamos anteriormente. Esta es una increíble tonada llena de melancolía y resignación a la fuerza, ambientada por unas armonías profundas y la voz de Vedder sollozante, que se desvanece entre las onomatopeyas y los gritos a lo lejos. Luego el tema que llevó a Pearl Jam a la fama internacional: Jeremy. Hablar sobre esta canción sería redundar en los elogios, tenía todo para haber sido el himno de la generación X, si Smells Like Teen Spirit no hubiera existido: una letra genial, un tema increíblemente relevante para la época, un ritmo acogedor y otra vez la impecable voz de Vedder y un espectacular vídeo rotado hasta el cansancio en MTV. Siguiendo en la línea del track list, aparece la explosiva Porch que es la típica canción Grunge con sus robustos cambios de ritmo y que contrasta con Garden mucho más lenta y que, con Black, serían la nueva y mucho más interesante manera de crear Soft Rock abandonando de tajo las Power Ballads.

Para finalizar el álbum va: Deep que calca un poco el sonido de Soundagarden con los riff a los que luego acudirían clones como Bush o Creed. Y finalmente suena Release Me, mostrando un poco lo que serían los trabajos en solitario de Vedder como el que compuso para la película Into The Wild. Release Me es un cierre perfecto del álbum, con una conclusión que resume el aire Grunge: la confusión, el suplicante anhelo de una generación por respuestas y por un lugar en el mundo. Es invaluable lo que el Ten de Pearl Jam aportó a todo lo que se generó después y que aunque siempre vivirá a la sombra del Nevermind, creo que su inmensa contribución es precisamente el hecho de haber sido un eco tan importante como este último para que toda una generación se viera reflejada en una banda que, se veía como sus seguidores, hacia música para ellos y acerca de ellos. Un álbum 10 sin duda alguna.