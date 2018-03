Manic Street Preachers se dio a conocer en 1992, con Generation Terrorist, que era básicamente un álbum de Hard Rock y Punk con letras entre lo político y la angustia adolescente. Un año después apareció Gold Against The Soul, con un cambio notable, tanto en su sonido (Grunge), como líricamente (menos político, más introspectivo). Para 1994, la banda había firmado con Epic (Sony) y estaba en el pico de su creatividad. Lanzaron el 29 de Agosto The Holy Bible, un álbum empapado de la notable inestabilidad de su letrista Richey Edwards (el cual desapareció tristemente unos meses después) y de una visión trágica de la existencia y la política.

En The Holy Bible, Manic Street Preachers llegaron a una madurez musical y lirica indudable. Su sonido camina entre riff de guitarras, sonidos industriales y experimentos sonoros. Su temática se centra básicamente en los problemas personales de Richey Edwards: alcoholismo, depresión, auto flagelación y anorexia nerviosa; y temas políticos y de sufrimiento humano. Cada canción desarrolla estos temas con una fuerza argumentativa inigualable y una inmensa versatilidad sónica.

TEMATICA Y LETRAS

El álbum inicia con Yes. Esta canción contiene un sample del documental Hookers, Hustlers, Pimps and their Johns de 1993: “Puedes comprarla, puedes comprarla, esa de aquí, esa de allí, esa de aquí y esa de allá, todo está a la venta”. Yes habla del uso de la palabra como el código de transacción sexual. La prostitución y las calles, la agonía de las mujeres al servicio de clientes y el abuso de proxenetas. ¿Todo está a la venta? La respuesta es “sí”.

If White American Told The Truth For One Day It’s World Would Fall Apart, el segundo track contiene al inicio un sample de la retransmisión de TV para el programa Rising Tide de GOP TV: “El próximo jueves te invitamos a ver la cobertura en vivo de Rising Tide de un tributo de gala en saludo a Ronald Reagan. La presentadora Haley Barbour se une a la invitada especial Lady Margaret Thatcher en la celebración del 83° cumpleaños del ex presidente. Los boletos cuestan 1000 dólares para platea, pero puedes ver el evento gratis en GOP TV”. La letra de esta canción no es una crítica a los americanos en sí, es más bien una de como un sistema vacío, carente de valores generales y plagado de corrupción y violencia, tiene el control global. También es una obvia crítica a la clase dominante del ala derecha americana.

“Sabía que algún día iba a morir. Y sabía que antes de morir dos cosas me pasarían a mí: número uno, me arrepentiría de toda mi vida, y número dos, me gustaría volver a vivir toda mi vida”. Este es un extracto de una entrevista a Hubert Selby Jr. que inicia Walking Abortions, una canción con una fuerte crítica al fascismo, a su perenne ideario que aun hoy cohabita.

“Es imposible llegar a la meta sin sufrir” (John G. Bennet). She Is Suffering habla de la complicada situación que atravesaba Richey a causa de su anorexia, en la forma de las exigencias estéticas hacia una mujer. Su letra es una metáfora de la tragedia moderna de la belleza. La demanda mediática de formas estéticamente prefabricadas y estereotipadas, y sus consecuencias sociales, entre ella la bulimia o la anorexia.

Archives Of Pain inicia con un sample de la voz de la madre de una de las victimas del asesino en serie Peter Sutcliffe: “Me pregunto quién crees que eres. ¿De verdad crees que eres Dios o algo así? Dios da vida, Dios la quita, no tú. Creo que eres el mismo diablo” AOP juzga de manera tajante la glamourización de los asesinos en serie (muy de moda en los 90s). Su fuerte mensaje anti “morbo-por-la-muerte” nuevamente se dirige en contra de la cultura americana.

Revol es una loca aventura de escritura, yuxtaponiendo personajes célebres (o macabros) con terminología de relaciones humanas: “Napoleon – childhood sweethearts; Chamberlain – you see God in you; Trotsky – Honeymoon, serenade the naked; Che Guevara – you’re all target now; Pol Pot – withdrawn traces, bye bye; Farrakhan – alimony alimony…” En palabras de Edwards “Revol habla de que toda relación humana o política está destinada al fracaso”.

4st 7lb es como un retazo del diario de Edwards en un día de lucha contra su anorexia. 4 piedras y 7 libras (29 kg) es el límite médico para ser considerado en riesgo de muerte por anorexia. Además contiene un sample al inicio sobre un documental de esa época sobre esta enfermedad: “Como demasiado para morir y no lo suficiente para mantenerme vivo. Estoy sentado en el medio esperando”. Die In The Summertime se refiere también al estado mental de Edwards y su profundo conflicto existencial.

Mausuleum y The Intense Humming Of Evil están ambas relacionadas con la visita de la banda a antiguos campos de concentración. La segunda contiene un sample de los juicios a los líderes nazis sobrevivientes en Nuremberg. Ambas muestran la miseria de la guerra y lo despreciable de la discriminación y del totalitarismo.

“Odio la pureza, odio la bondad, no quiero que la virtud exista en ningún lado, quiero que todos sean corruptos” (Inicio de Faster y que es una adaptación de 1984 de George Orwell al cine por parte de John Hurt) La letra de Faster es una confrontación personal en cuanto a la auto flagelación, física o mental. Su intrincado mensaje es confuso pero efectivo si se le decanta. Edwards además habla de la continua vulnerabilidad que produce la adulación de la fama y que usa dicha flagelación como medio de expiación.

This is Yesterday es un bálsamo entre la fuerte y cruda temática del álbum. Es (en palabras de Edwards) el anhelo eterno por exaltar el pasado (la juventud) como un periodo glorioso e inmaculado, sobre todo por la impoluta gracia de la inocencia.

Finalmente cierra el álbum PCP (políticamente correcto) se refiere a como la intensión liberal llevada de la mano con ser políticamente correctos nos deja inevitablemente en la otra orilla. Esto se refiere sobre todo al uso de dicha CP como mecanismo de manipulación. La canción cierra con un dialogo de Albert Finney de la película The Dresser de 1983: “Doscientos veintisiete años, y no puedo recordar la primera línea”.

LA MUSICA EN THE HOLY BIBLE

THB es un avance en cuanto a la experimentación musical pero es a la vez una recopilación de un periodo clásico de la música contemporánea. El álbum está fuertemente influenciado por el post punk de artistas como PIL, Joy Division, Siouxsie And The Banchees, Buhaus, Gang Of Four, Wire o Magazine (entre muchos otros). Esta influencia se nota en las distorsiones, los ambientes goticos y los riff que muchas veces fueron procesados.

Otra fuerte influencia musical es la música industrial que estaba tomando fuerza por la época. Es notable lo similar de la composición y la fuerza de las guitarras (en su mayoría procesadas) con álbumes como el The Downward Spiral de Nine Inch Nails (publicado unos meses antes). Dicha similitud se nota principalmente en canciones como Die In The Summertime y The intense Humming of Evil.

Creo que fue un gran acierto en la apuesta de Manic Street Preachers, por abrir su espectro compositivo a nuevas formas y alternativas sónicas. The Holy Bible, aunque el más complejo y difícil de escuchar, es el más próspero en cuanto a su calidad musical. El inmenso aporte de sonidos Post Punk e industriales está perfectamente desarrollado por las guitarras y el acompañamiento impecable de las bases rítmicas tanto del bajo como de la batería. Estos últimos hacen un perfecto dialogo durante todo el álbum.

CRÍTICA Y RECEPCIÓN

La crítica europea ha nominado al THB (NME, Q, Melody Maker) como uno de los mejores álbumes de los 90s, no teniendo la misma crítica por parte de la prensa especializada americana. MSP siempre ha sido una joya oculta para los oyentes americanos que pusieron en altares a bandas mucho menos interesantes y mucho más planas como Blur u Oasis e ignoraron categóricamente a los Manics. Las ventas del álbum no llegaron nunca a los niveles de sus antecesores y mucho menos de sus predecesores (como los multi-platinos Everything Must Go o This Is My Truth Tell Me Yours).

Este álbum (como todos aquellos que requieren de un oído más atento y un oyente mucho más experimentado y disciplinado) ha ganado su culto a través de los años. Ahora, quiérase o no, es una coordenada inevitable para hablar de la música alternativa al otro lado del océano y permite resaltar que todo el discurso del punk (The Clash, una de las grandes inspiraciones de Manics) también estaba en la boca de muchos jóvenes de la generación X.

Un excelente álbum para descubrir o revisitar en un momento donde todas las bandas proponen ahora recolectar un discurso anti-imperialista. Manic Street Preachers lo hicieron primero y lo hicieron mejor.