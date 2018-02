DAVID BOWIE – TRILOGÍA DE BERLÍN

A mediados de los 70s, David Bowie, además de ser el artista más prolífico, versátil y paradigmático; también era quien popularizaba que escuchar, todos prestaban más atención a sus recomendaciones que a las revistas especializadas. Por esos años se mudó a Berlín Oeste como parte de su estrategia para desintoxicarse. Allí cohabitó con Iggy Pop (con quien grabaría The Idiot) y con todas las vicisitudes de una ciudad dividida por un muro. En medio de todo este caos personal y contextual, y en compañía de Brian Eno y Toni Visconti, grabó lo que se denominaría La Trilogía de Berlín (que no fue totalmente grabada allí) y que daría las bases para, unos años después, la fundación de los movimientos Post-Punk y New Wave, y la reestructuración de la música Industrial. Los antecedentes de este trío de producciones de lujo se hallarían en su amor a primera vista por el Krautrock (bandas como Kraftwerk, Can, Neu!, Popol Vuh y Tangerine Dream), del cual calcó el uso de sintetizadores, aunque de forma menos ortodoxa (se decía que él y Eno adquirían sintetizadores y botaban las instrucciones). Con este texto intentaré recoger las impresiones de un fan consumado de la música de este artista, a propósito de la reedición de estos trabajos en vinilo próximos a aparecer, los cuarenta años de la publicación de su obra Low, y como forma de conmemorar su natalicio y recordar su increíble trabajo en vida.

LOW

Iniciamos en orden cronológico: la primera publicación de esta trilogía fue Low en enero de 1977. Este álbum está embebido en sonidos electrónicos que generaron ambientes y atmósferas, como se ve plasmado en canciones como Speed Of Life), o A New Career In A New Town. La música de Low se inspiró en gran medida en el sonido Krautrock (Art Decade). El uso continuo de líneas de sintetizador y los ritmos a veces tribales rememoran, por ejemplo, el Motorik de Neu!. Por su parte las líricas en esta producción recogen tanto los estragos de un Bowie adicto a la cocaína en los Estados Unidos, como un sentimiento de claustrofobia (Sound And Vision) que referencia su estadía en una ciudad delimitada por un muro; todo retocado con fragmentos de magia negra (Alesteir Crowley).

El álbum inicia con Speed Of Life, canción que da las coordenadas de lo que será el constante uso de sintetizadores en todo el álbum. La letra de esta canción fue descartada a última hora. A continuación va Breaking Glass, que narra en tono anecdótico el trastabillar conductual a causa de las adicciones del artista. What In The World, que incluye la voz de Iggy Pop, y que, se dice, inspiraría el sonido del videojuego Pac-Man. Sound And Vision es una canción que parte de una claustrofobia que cede a la Agorafobia, muy autobiográfica. Aparece entonces la nostálgica Always Crashing In The Same Car, que cuenta una historia real de un Bowie conduciendo un Mercedez en círculos a toda velocidad, en el jardín de un hotel (se dice que Jasmine hace referencia a Iggy). Be My Wife tal cual, es una declaración de amor eterno, entre la poderosa entrada del piano y el riff predominante interpretado por el mismo Bowie. A New Career In A New Town, o la sensación de cambio de vida en un continente nuevo. En este tema, es interesante el uso de la armónica que sería calcada en I can’t Give Everything Away de su último álbum, Black Star. Warzawa (de la cual tomaron su primer nombre antes de ser Joy Division) y Art Decade ambas instrumentales, esta última rinde tributo al Arte Deco. Weeping Wall otra instrumental, en la que se evoca la miseria del Muro de Berlín. Cierra Subterraneans, una triste melodía que nos dirige a unos coros victorianos, a la voz de Bowie y finalmente, al sonido de un letárgico saxofón. Con esta última canción él quiso resumir la angustia de la gente que quedo separada a lado y lado del muro.

La primera escucha de este álbum inquietó profundamente a sus fanáticos 40 años atrás (aún hoy), sobre todo en su natal Inglaterra, porque el sonido fue radicalmente revolucionario y no se tenía conocimiento amplio que lo que estaba sucediendo en Alemania musicalmente (años después se popularizó el sonido del Krautrock y esto fue gracias a estos tres álbumes) para poder hacer las referencias necesarias. El álbum tampoco recibió una recepción muy positiva por parte de la crítica. Fue solo a través del tiempo que adquirió su relevancia para el mundo de la música (recordemos también que toda la trilogía, a excepción de un par de tracks, no es para nada radio-amigable) La influencia directa de este álbum se nota a gritos en el Kid A de Radiohead, el Evil Heat de Primal Scream, el Achtung Baby de U2 (grabado en Berlín) y sobre todo en el The Downward Spiral de Nine Inch Nails (por citar algunos ejemplos), ya que estos artistas, siguiendo la enseñanza de Bowie, botaron las instrucciones de sus sintetizadores y crearon un caleidoscopio de sonidos que resultaron en verdaderas obras de arte.

HEROES

De acuerdo a la cronología de publicación, prosiguió Heroes (con solo un par de meses de diferencia). El álbum arranca con Beauty And The Beast, una de las canciones en que mejor conjugó los sonidos nuevos con los de antaño. Suena a continuación, Joe The Lion, una canción tributo al artista Chriss Burden (quien se clavó a un Volkswagen), otra canción nuevamente atada al sonido Krautrock. Inmediatamente después: Heroes, una de las mejores canciones del artista y una de las canciones a las que se les ha hecho más versiones en la historia de la música. Contiene una hermosa letra que narra el amor de una pareja que se reunía a cada lado del muro. Esta es la canción más emblemática y la mejor de la trilogía, sin lugar a dudas: mitad Krautrock, mitad guitarra perpetua; un himno por donde se le vea. Son Of The Silent Age, bellísimamente delimitada por el sonido del saxofón y una oscura voz de Bowie interrumpida por un coro mucho más amigable. Blackout es una referencia tanto a los bloqueos de artista, como a los colapsos nerviosos que, en aquella época, lo enviaron al hospital; todo conducido por una marcha de sonido casi Industrial. A continuación suena V-2 Schneider, el tributo a Florian Schneider y obviamente a Kraftwerk, pero que también trae a la memoria algunas escenas de la película Cristina F (la cual contiene varias canciones de la trilogía). Una de las más oscuras de este álbum y de toda la trilogía es Sense Of Doubt, macabra y desoladora y la muestra de la increíble versatilidad de Bowie para crear ambientes siendo novato en la composición con sintetizadores exclusivamente. Sumada al sonido instrumental, prosigue Moss Garden, mucho más iluminada y con una línea de tonada oriental. Completa este pasaje oscuro-claro-oscuro Neuköln, nuevamente con una aparición constante de saxofón y que se dice, fue inspirada por la sensación de la guerra fría que advirtió en los berlineses. Finaliza el álbum, The Secret Life Of Arabia, que es un extraño giro como cierre del mismo. Esta canción parece un outtake de Young Americans remezclada para ajustarla al álbum que resulto sonar muy bien y que de cierta forma ha sido infravalorada. Heroes es creo el álbum más emblemático de este periodo, quizás por incluir una de las mejores canciones ambientadas en Berlín que se conozcan en la historia de la música contemporánea.

LODGER

Finalmente Lodger lanzado en 1979. El álbum se inaugura con la hermosa Fantastic Voyage, que tiene la misma secuencia de coro de Boys Keep Swimming (este es un uso muy común en el rock progresivo). Luego aparece African Night Flight que es eso precisamente, una canción a ritmo de expedición en África, con un gran toque de intriga narrada velozmente. Move On, nuevamente sobre el deseo de viajar, de escapar y el sentimiento de claustrofobia. Yassassin (larga vida en turco) es un hibrido entre música reggae y música turca producida por Toni Visconti. Con un ritmo rápido, va a continuación Red Sails, con la misma temática errante y más específicamente con un anhelo de regresar a casa. DJ fue otro de los sencillos de Lodger y otra famosa canción del artista. DJ también es una crítica y apología al mismo tiempo a la profesión, que contiene un majestuoso solo de Adrian Belew (King Crimson) y que fue inspirada por la forma de interpretación vocal de David Byrne (Talking Heads). Look Back In Anger va a continuación, con la presencia constante de Carlos Alomar y cuyo video está ambientado en El Retrato De Dorian Gray de Oscar Wilde. Esta es una canción bellamente coordinada por el ritmo rápido y un coro que sirve de espejo a la voz de Bowie cantando sobre el “Angel de la Muerte”. El octavo track en este álbum es la genial Boys Keep Swinging, que habla sobre la juventud, tanto de su vanidad y su fatuidad como de su esplendor, con un ritmo totalmente contagioso y con una esmerada producción. Es bien recordado el vídeo en el que vemos a un Bowie andrógino mientras decae, que se intercala con un otro, elegantemente presentado que baila y canta. Continúa Repetition, con ritmos que luego serían recurrentes en canciones de bandas de New Wave. El álbum es cerrado por Red Money, que contiene el ritmo de Sister Midnight usado por Iggy Pop para su álbum The Idiot. Lodger, a pesar de ser parte de la trilogía y de su olor a Berlin, se siente como un álbum de música del mundo, de canciones inspiradas en diversos lugares o anhelantes de diferentes coordenadas.

La Trilogía De Berlín es un punto de inflexión, de renovación y de ampliación de los límites de la producción y de la interpretación sonora. Después de este trío de álbumes muchas barreras de la música se derribaron y su sonido fue emulado de forma mucho más “light” por la New Wave, además de dar los planos de fusiones de diversos géneros que surgieron en esa misma época (por ejemplo el punk y sus adiciones que darían como resultado el Post-Punk). Bowie llevó la experimentación sónica a niveles impensados anteriormente, y aunque muchas otras bandas ya habían tanteado dichos territorios (Can, Los Beatles, Velvet Underground) él le dio un sello particular y la embebió de todo lo que representaba social, cultural y políticamente la ciudad que simbolizaba la división del mundo en dos. A continuación los tres álbumes en Spotify: