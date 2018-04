Analizamos “Sky Full Of Song”, el nuevo single de Florence and the Machine

El regreso de Florence And The Machine con una nueva canción titulada Sky Full Of Song ha sido una de las grandes noticias de la semana, y desde que salió el tema no hemos podido parar de escucharlo, más aún sabiendo que estará este verano como cabeza de cartel en el Bilbao BBK Live. Tras unas cuantas escuchas, estas son algunas de las opiniones sobre este nuevo tema de nuestros colaboradores. Adelante…

Bego Sánchez: La verdad es que una nueva canción de Florence + the Machine después de tanto tiempo es una gran noticia, y si es así de bonita, aún más. Aunque normalmente me gustan las canciones mas enérgicas, me parece preciosa. Me encanta que sea tan íntima, la sencillez del tema, que transcurra como un susurro. Definitivamente, Florence deja claro que no le hace falta mucho más que su voz para hacer una canción especial. Me quedo con muchas ganas de escuchar lo que que le acompañe en un futuro.

PUNTUACIÓN: 8/10

Vanesa Carro: Aunque me gusta cuando Florence Welch saca toda su garra, reconozco que siento gran debilidad por su voz y este tema es perfecto para lucirse en plenitud, sin grandes florituras pero respetando su legado, nada estridente.

Estoy segura que es una de las vueltas del año y aunque es una canción discreta, el hecho de continuar su línea habitual me parece importante y bastante esperanzador de cara a nuevas canciones que presente en un futuro.

PUNTUACIÓN: 8/10

Javier Decimavilla: El tema comienza austero y crepuscular, con la voz de Florence como absoluta protagonista, mientras se introducen unos sutiles arreglos de cuerda que, junto a los sugerentes coros que acompañan su desarrollo, dotan a la pieza de una elegancia inusitada.

Florence + The Machine han regresado emocionando, sobrecogiendo con una balada de corte intimista y preciosista. Quizás Sky Full Of Song quede algo encorsetada y con la aparente sensación de que el momento más álgido está por llegar. La canción no llega a explotar por completo, pero tras un primer acercamiento en la que esta percepción deja con un sabor agridulce, el tema se consagra en posteriores escuchas, conquistando de manera definitiva.

PUNTUACIÓN: 8/10

Daniel Sánchez: Tengo sentimientos encontrados con esta canción, pues a pesar de su calidez me acaba dejando un poco frío. Aunque la acapella del principio es escalofriante, el tema no parece terminar de arrancar en la vis más épica y liberada que se le presupone a los grandes éxitos de Florence + The Machine. Es una canción muy bonita y bastante trabajada, pero mi inconsciente demandaba algo más grandilocuente como su single de regreso. Necesito más escuchas, no termino de ver claro si estoy ante el clásico tema de relleno de un disco o ante la catedral sonora que va creciendo en tu interior con el tiempo.

PUNTUACIÓN: 6/10

Ismael JB: Tiempo ha pasado desde el 2009, cuando caí en las redes de Florence and The Machine, (tampoco soy muy difícil) para no abandonarlos hasta la fecha. Si el disco sigue en la línea de Sky Full of Song (su cuarto álbum de estudio), puede ser uno de los lanzamientos más importantes del año. Florence Welch y su grupo nos deleitan con una canción más tranquila de lo que nos tienen [email protected], un tema que parece introspectivo, donde la voz de Florence es acompañada con un coro formando un maravilloso abanico que te acaricia el oído, el tema, aunque a veces desgarrador, a la vez es dulce. Sí Florence, si el cielo estuviera lleno de canciones, todo sería mejor.

PUNTUACIÓN: 8/10

Unai Macias: Desde el primer ápice cinematográfico del vídeo hay un magnetismo que deja claro que lo que está por venir es algo hermoso. Lejos de equivocarse uno, Florence Welch entra en acción con una delicadeza mágica. Poco a poco, al registro gospel de la vocalista se van sumando diferentes arreglos instrumentales: bajo, violines, batería, coros… Mientras tanto, las letras de Welch llegan al alma como solo ella sabe hacer.

Las imágenes en blanco y negro de la cantante conectan a la perfección con una música armoniosa y relajada, pero vibrante. Una muestra más del poder de atracción de una Florence que quiere transmitir la sensación de agotamiento, algo que no se sostiene viendo el talento que continúa irradiando en sus composiciones.

PUNTUACIÓN: 8/10

Claudia Carrasco: La voz de Florence Welch aparece suavemente como la de un narrador o juglar que empieza a cantarnos una historia. Sky Full Of Song es como una canción folk potenciada, con reminiscencias a Of Monsters and Men, The Head and The Heart o The Lumineers, pero en un estilo más pulido.

PUNTUACIÓN: 8/10

Y a vosotros, ¿qué os ha parecido?