Analizamos “The Club”, la nueva canción de Hinds

El pasado lunes, las chicas de Hinds acudían al programa de Annie Mac en la BBC Radio 1 para presentar The Club, segundo adelanto de su próximo álbum. El tema, según las propias integrantes de la banda, representa su sonido más propio, en el que más cómodas se sienten. Es por ello que será este, de hecho, el track encargado de abrir su segundo trabajo I Don’t Run, que verá la luz el próximo 6 de abril. El tema, como todo lo que sale de las manos de Hinds, ha suscitado opiniones diversas entre nuestros colaboradores. He aquí un repaso de las mismas:

Jorge de Arlanza: Hinds, esa fusión de Deviot y Nosoträsh que sin embargo llegó a componer ciertas canciones interesantes en su primer disco, nos demuestran con Club que la flauta ya no volvió a sonar. Seguramente la prensa que las encumbró hace un par de años será la misma que las abandone con la misma celeridad que arrojamos el envoltorio de un perrito caliente, pero al menos, si el disco no lo desmiente, será con razones fundadas.

PUNTUACIÓN: 4/10

Bego Sánchez: La verdad es que no soy muy fan de Hinds, pero The Club no me parece tan plana como otras canciones de la banda. La melodía de la guitarra me recuerda un poco a The Strokes y es lo que le da el punto de gracia a la canción.

PUNTUACIÓN: 5/10

Claudia Carrasco: Tanto las chicas de Hinds como su musica han conseguido erigirse como una pequeña cápsula musico-temporal. Con este single se mantienen fieles a lo que siempre han hecho, aunque quizás el toque innovador sea innecesario.

PUNTUACIÓN: 6,5/10

Adrián Díez: Un buen adelanto, muy en la sintonía de su primer disco. A pesar de la debilidad de los riffs (necesitan mejorar eso), tiene ese punto naive y gamberro a la vez que le sienta muy bien a la canción. No se percibe mucha evolución, pero mejoran en lo que ellas saben hacer. Canciones sencillas sin mucho ornamento pero que suenan a lo que ellas quieren.

PUNTUACIÓN: 6/10

Vanesa Carro: Creo que supera con creces al primer avance del disco y es que suena mucho menos estridente, las voces más armoniosas y en conjunto una canción más apetecible. Las melodías han sido mejoradas y el resultado final es mucho mejor. Aunque queda mucho por descubrir de este esperado disco, sabemos que Hinds, por naturaleza propia, no dejarán indiferentes.

PUNTUACIÓN: 7/10

Noel Castro: Aunque no sea gusto de todos los paladares, lo nuevo de las madrileñas Hinds me ha sorprendido positivamente. Un sonido fresco, pegadizo, de guitarra eléctrica y voces ligeramente distorsionadas, que no hace más que recordar modestamente al de sus ídolos The Strokes. Un sugerente aperitivo para su próxima entrega que promete ser más Hinds –juvenil, garajera, desenfadada– que nunca.

PUNTUACIÓN: 8/10

Mané López Huete: Hinds supusieron una revolución en su momento por algo, y en “The Club” cogen todas las características que las auparon en un primer momento para confeccionar un tema divertido, con más cuerpo que las canciones que encontrábamos en “Leave Me Alone” y con un punteo de guitarra más llamativo y potente, haciendo un conjunto que nos hace perfilar ese “algo” al que hacía referencia. Los ingredientes de siempre siguen ahí (voces granuladas, bajo potente, estructura algo destartalada), y se presentan de una forma que te vuelven a conquistar. Su nuevo álbum de estudio abre con este tema, y desde luego no puede haber mejor carta de presentación.

PUNTUACIÓN: 8/10

Isabella Henao: Es una canción muy fresca y que no pierde la esencia del grupo. Es muy veraniega como la mayoría de sus temas. Recuerda esta canciones a bandas como Best Coast o Love of Diagrams. Se puede decir que es un single muy para la temporada que se avecina, primavera-verano y que invita a ir de viaje en carretera a la costa mediterránea. La verdad que no decepciona.

PUNTUACIÓN: 8/10

Ismael Díaz: Han dado un paso de gigantes con este single. Gran producción, riqueza instrumental y unas melodías de lo más entretenidas. Cuanto menos, prometedor. Ante todo destacable el trabajo de la guitarra y la presencia del bajo desde el inicio de la canción. No podía esperarse menos de Hinds que una canción de este calibre que funciona a todas las prácticas posibles.

PUNTUACIÓN: 8/10