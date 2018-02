Analizamos “El Pozo”, primer single adelanto del nuevo disco de Izal

IZAL protagonizan uno de los retornos más esperados y comentados de la semana con su nuevo single, El Pozo, con el que nos presentan su próximo disco Autoterapia que se publicará el próximo viernes 9 de marzo. No hemos podido resistirnos a escucharlo una y otra vez, claro, y varios de nuestros colaboradores ya han dado su opinión. ¿Y la vuestra?

Javier Decimavilla: Pedir a Izal que nos sorprenda con un giro estilístico o con un sonido diferente empieza a ser más que una quimera. Una vez escuchada, a nadie se le escapa que El Pozo tiene mimbres para convertirse en un nuevo himno para sus seguidores y que será coreado por ellos en cada festival, pero musicalmente aporta bastante poco. Es cierto que es un tema 100% Izal, pero ya resultan aburridos los continuos altibajos de intensidad, la épica forzada, las canciones que parecen creadas únicamente para que el público las cante en cada concierto. Quizás sea la banda más previsible del panorama musical español, aunque hay que admitir que han sabido dar en la tecla para encontrar la fórmula del éxito y que parece que la exprimirán hasta sus últimas consecuencias. Sus seguidores estarán encantados con el regreso, pero hay que plantearse si todo esto tiene fecha de caducidad.

PUNTUACIÓN: 6.5/10

Vanesa Carro: El Pozo no pasará a la historia como la mejor canción de Izal. Aunque sentimos mejoras en las bases de la canción que la hacen menos repetitiva que los temas de Copacabana, sigue pareciéndome un poco básica. La letra es muy dispersa y en eso no hay nada de malo porque respetamos la creatividad de los artistas pero tras varias escuchas, no me dice nada en especial. El propio Mikel Izal ha indicado que este futuro disco viaja por muchas partes, así que esperamos que suba el listón el resto de canciones ya que ésta nos sabe a poco para ser un regreso tan esperado.

PUNTUACIÓN: 6/10

Raúl Hernández: La canción es de Izal. Comienzo afirmando eso ante la tristeza y perplejidad que siento, al poder realizar una lista de más de 40 grupos que podrían firmar este tema, y me aflige. Izal no aporta nada nuevo. Sí, tiene un ritmillo que se gusta, pero frena en seco y te hace llegar al pozo, pero es que luego ya no quieres salir de él, te entra el tembleque y el miedo, ¿y si lo siguiente es peor?

PUNTUACIÓN: 3/10

Bego Sánchez: Muy esperado lo nuevo de Izal, que vuelven con El Pozo, casi tres años después de su último disco. El nuevo tema sigue toda la línea caracteristíca de Izal, la verdad es que me recuerda mucho a canciones de álbumes anteriores, tanto, que me da la impresión de que han seguido por el camino que saben que les funciona, y aunque la canción no esta mal, creo que era el momento de arriesgar un poco.

PUNTUACIÓN: 6/10

Adrián Díez: Izal vuelven con un single que lleva toda su esencia: estribillos pegadizos, un toque de épica y un aire festivalero muy claro. Sin arriesgar mucho, repiten la fórmula que tantos éxitos les ha traído. Lo más interesante del single es un pequeño parón instrumental en el que se puede escuchar un banjo y le da un poco de calma al tema.Por lo demás, la voz de Mikel omnipresente como es habitual y las similitudes sonoras con los Vetusta Morla menos innovadores. Un single que funciona pero que no quedará en el recuerdo ni hace presagiar muchas novedades en el nuevo trabajo de este exitoso grupo.

PUNTUACIÓN: 5/10

Ismael JB: Ya estaba esperando a Izal, después de pasar casi un año trabajando en Autoterapia, eligen como partida de este álbum su tema El Pozo, como el nombre del disco indica y escuchando el single, el trabajo del grupo parece hacer un viaje a su interior, alejándose de su lado más pop. El tema, sin sorprender, recuerda lejanamente a unos Sober descafeinados y tiene una parte sublime cuando bajan varias marchas y Mikel, en vez de cantar parece que recita. El grupo continua en su línea, rock sin estridencias, lo que hará las delicias de sus fans más acérrimos.

PUNTUACIÓN: 6.5/10

Mané López: Ayer me sorprendí pegado a la radio con entusiasmo para escuchar el nuevo single de IZAL. Me ha sorprendido también encontrarme con un tema con altibajos y con estructuras que incluso podría tildar de interesantes. Ahora bien, la necesidad de Mikel Izal de alzarse como ser mesiánico que viene a salvar al mundo con estribillos que buscan ser coreados por el público rompe todo interés que me suscitara anteriormente el tema. Y si eso es algo que me mataba de los temas antiguos, aquí no cambia. La pereza que sentía con el grupo sigue presente. Tengo muchas ganas de que salga el álbum, porque eso significa que falta menos para que vuelvan a tomarse un descanso.

PUNTUACIÓN: 4/10

Y a vosotros, ¿qué os ha parecido?