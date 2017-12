Rendidos a los pies de Perfume Genius

“Don’t hold back, I want to break free / God is singing through your body / And I’m carried by the sound / Every drum, every single beat / They were born from your body /And I’m carried by the sound“, así comienza Slip Away el tema con el que Perfume Genius despidió su concierto en Barcelona… ¿Empezar una crónica por el final? Sí, porque ese verso resume por completo la experiencia de sentir y atestiguar el dramatismo contenido en la pequeña humanidad de Perfume Genius. Y aunque desde su presentación en Le Guess Who?, su voz y su fuerza en escena se han visto afectadas por el agotamiento, lo de Perfume Genius en directo es tan intenso y tan sublime, que no hay palabras sufientes para describir lo que se vivió en la Sala Apolo el pasado domingo.

El motivo de la visita de Perfume Genius a Barcelona ha sido la presentación de su más reciente álbum No Shape (Matador Records, 2017), la cuarta producción discográfica del artista norteamericano y su disco más maduro y serio hasta la fecha, en términos de producción y composición. Tanto así, que ha sido nominado en la categoría “Mejor Arreglo para Álbum” (“Best Engineered Album”) en los Premios Grammy 2018. Desde el primer minuto, Perfume Genius desató su fuerza interpretando todos los temas incluidos en No Shape, iniciando con Otherside, Wreath y la hermosa Just like love, además de un par de temas incluidos en su álbum Too Bright de 2014, Longpig y Fool.

Mike se notaba cansado y su voz a veces fallaba en los registros más altos, pero eso no hizo mella en la energía y el amor que desbordaba su cuerpo con cada acorde. La noche continuaría con Go ahead, Valley, y un par de temas de su segundo álbum Put Your Back N 2 It (2012), Normal song y Dark parts. Aunque su concierto estaba dedicado enteramente a interpretar los temas de No Shape, Mike no dejó por fuera las grandes canciones que lo han llevado hasta este punto del camino y, de esta manera, satisfacer a cada uno de los presentes, no sin antes agradecerlos por estar allí en la Sala Apolo un domingo por la noche. Si se miraba con detenimiento las caras de los fanáticos de las primeras filas, había una mezcla de admiración y de amor, incluso se deslizaban algunas lágrimas.

Seguidamente, Perfume Genius interpretaría su cover del tema de Mary Margaret O’Hara, Body’s in trouble, para finalizar con otros tres sencillos extraídos de No Shape: Grid, Die 4 You y Slip Away. Entre canciones, Mike secaba su rostro, buscaba los ojos de su pareja, daba las gracias e incluso asomó la posibilidad de mudarse a Barcelona: “la verdad, lo hemos comentado“, dijo. La sala finalmente parecía estar más llena que al principio. Al empezar el concierto, cerca de las 21:00, el recinto estaba a menos de la mitad de su capacidad y parecía que no tendría mucha asistencia (una tendencia de la que he sido testigo durante todo el mes de Noviembre).

Finalmente, y para despedir oficialmente su paso por Barcelona, Perfume Genius ofreció un encore de seis temas con sus grandes clásicos. Sentado en su teclado y finalmente acompañado por su pareja, Mike interpretó Alan, Learning, Mr. Peterson, y nos ofreció un hermoso cover del clasicazo Kangaroo de Mortal Coil. El cierre, evidentemente, fue con Queen, también incluido en Too Bright. “Don’t you know your queen? / Don’t you know me?“, cantaba Perfume Genius, mientras nos brindaba el momento más emocionante, delirante y enérgico de toda la noche. Sí, Perfume Genius. Te conocemos, te adoramos y nos rendimos a tus pies.