¿Qué hacer durante el Kutxa Kultur Festivala 2017? Planes con banda sonora

Desconocemos si estará Jairo Zabala entre sus artistas retratados, así que habrá que ir a descubrirlo.

8. Darte un homenaje en una sidrería o sagardotegi: Y es que a pesar de que la temporada de sidrerías no comienza hasta enero, hay numerosas que abren durante todo el año, así podrás disfrutar de un menú con bacalao y txuletón regado con toda la sidra que quieras o puedas beber. Tenéis la información el la web Sagardotegi.eu. Eso sí, reservad antes. Un buen menú de sidrería os va a dar la fuerza necesaria para aguantar hasta altas horas bailando en el Kutxa Kultur.

9. Dejarte seducir por las tiendas y restaurantes de la parte vieja de Donostia. Porque si el tiempo no acompaña, no hay nada mejor que salir a la calle y dejarte seducir por las tiendas de la ciudad. Podrás comprar desde ropa marinera, alpargatas, sudaderas, recuerdos de la ciudad, vamos, todo lo que imagines, y entre tienda y tienda nada mejor que reponer fuerzas con un buen pincho y un buen txakoli. Seguro que así lo hacen los chicos de The Jesus and Mary Chain.