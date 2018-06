Denea y Clot colgaron el cartel de Entrada Agotadas en el concierto del pasado viernes 15 de junio en la Sala Juglar.

Y sí, había Mundial, y España se estrenaba en el mismo. Pero es que el nivel en La Juglar esa noche era muy alto, así que se llenó la sala de un público que apostó por la buena música en directo, quedando gente fuera que no pudo acceder al concierto, al estar el aforo completo antes de abrir puertas.

Fotos realizadas y cedidas por A. Makeda. Instagram

Clot: Big Band de la huerta murciana

A las 22:10 tocó Clot, banda murciana que iniciaba el concierto versionando a Pink Floyd y jugando con The Wall y un rotundo NO al muro del AVE en Murcia. Rock con tintes melódicos (tal y como define Gala, cantante de la banda) cargado de buena energía y con el protagonismo de un saxo y un piano que les hace únicos y les dota de un estilo propio.

Entre canción y canción, Gala conectaba con el público y reivindicaba con vehemencia el soterramiento del AVE en Murcia.

El grupo alternó canciones de sus dos álbumes (Mil ojos, 2015 y Aquí Paz y Después Gloria, 2017), incluyendo temas inéditos no contenidos en éstos, como Doble Cara.

En todo momento el grupo estaba conectado, palpándose complicidad entre ellos, y animados por un Gala que en varias ocasiones se bajó a bailar con el público.

Como últimas canciones, tocaron La Fama y Nana de la Cebolla (sus dos singles más sonados), homenajeando a Miguel Hernández en una de sus letras, animando al público que finalmente pidió un bis. Lo concedieron y se despidieron por todo lo alto con Häleo.

Tuve la oportunidad de ver a este grupo en Cartagena en Mayo de 2017 y se pone de manifiesto la evolución positiva del mismo.

Su próxima cita es en el Festival Ribera del Segura, en Cieza, el 30 de junio, con artistas como Varry Brava, SFDK o Juanito Makande.

Denea: apuesta segura

A las 23:10 Empezaba Denea, quinteto madrileño que cerraba una racha de conciertos de presentación de su disco 8 Rojo (2017), haciéndolo en su formato eléctrico, muy esperado por sus fans, que no pararon de bailar en todo el concierto.

Se iniciaba el concierto con la melodía de la canción de Detrás de una vela, avisándose así lo que se venía encima…con Alberto Martín (Lalavalab) al sonido y a las luces (trabajo impecable, por cierto).

Empezaba con 100, canción muy potente, caracterizada por la poesía recitada con fuerza en la mitad de la misma (al más puro estilo de Nada Surf) y perfecta para reclamar la atención inicial del público, para continuar con Su Templo, 2 de Noviembre…todas ellas forman parte del 8 rojo, y creando cada una de ellas una atmósfera envolvente entre todos los asistentes.

Con la canción Frágil hicieron un guiño a su formato Denea en corto, con el que han estado girando este último año, tocando la mitad de la canción en modo acústico, y el resto en eléctrico, poniendo de manifiesto la calidad que se desborda en cualquiera de los dos formatos.

Un punto álgido de la noche fue con la canción Detrás de Una Vela, ya que ésta la tocan exclusivamente en el formato eléctrico, siendo un tema que no te deja indiferente, que deja entrever las influencias de la banda (Radiohead, entre otros), y que fácilmente transporta al oyente y le hace “volar” al tararear junto a la banda como un mantra “¿Quién va a pagar los platos rotos?”… sonando como una melodía precisa y envolvente.

Y así nos íbamos encontrando en el ecuador del concierto, si bien Denea no daba tregua al espectador, enlazando todos y cada uno de los temas a la perfección, creando una energía entre los allí presentes, que hacía que éstos quisieran más…y no dejaran de cantar y bailar.

Tocaron temas nuevos como Super Ser, despertando las mejores reacciones de los fans que la escuchaban por primera vez, ya que esta canción no se encuentra disponible actualmente en ningún canal.

En la recta final, tocaron las canciones más populares de la banda. Con Nervios, es imposible no dejarte llevar y celebrar la vida con quien en ese momento tengas al lado…

Y qué mejor manera que cerrar el concierto con La Luz, tema con el que Aakon e Irene invitan al público a corear el estribillo de la canción, y que si bien inicialmente todos empezamos tímidamente, acaba siendo un himno cantado entre todos, que te sacude y te hace sentir la música lo más dentro de ti.

Lo que está claro es que estos [email protected] disfrutan haciendo lo que hacen, y eso engancha. Forman un equipo perfecto en el escenario, coordinado a la perfección. En directo te envuelven y se convierten en una droga, de manera que quieres más. Y así sucedió el pasado viernes, al vitorear el público “otra, otra”.

He tenido la suerte de ver la evolución de este grupo, y cuando pensaba que ya no podían mejorar más, siempre me sorprendían positivamente. Derrochan frescura y saber hacer, abanderando letras inteligentes.

Trabajo, mucho trabajo y creatividad se observa que hay detrás, consiguiéndose así una elevada calidad musical, que hace de sus conciertos experiencias irrepetibles y que te dejan un sabor de boca estupendo.

A Denea les toca meterse en el estudio, y a nosotros nos toca esperar hasta septiembre para volver a verles sobre los escenarios. Mientras tanto, el próximo jueves 21 de junio, podremos disfrutar de la publicación del EP Directo en la Lalavalab grabado en el estudio Lalavalab en todas las plataformas digitales del que hasta ahora solo habíamos podido saborear el single de Tu Voz en Youtube.

Y estos conciertos sucedieron en la semana en la que Vetusta Morla anunciaba que había agotado las 38.000 entradas para su concierto en Madrid el 23 de junio. Puede que algo esté cambiando en España a nivel musical…puede que la música auténtica esté adquiriendo por fin un protagonismo merecido.

No nos queda otra que seguir apostando por la música en directo, por las bandas emergentes, los conciertos…y en definitiva, por la cultura.

Aquellos que no pudisteis acercaros el viernes, os animo encarecidamente y os recomiendo que sigáis a estas dos bandas de cerca, y que no perdáis la oportunidad de ir a verles en directo, ya que no decepcionan. Y es que en directo son increíblemente buenos.

Estoy segura de que en un futuro alardearemos de haberlas disfrutado en directo en las salas del circuito independiente madrileño…porque más pronto que tarde estoy convencida de que darán el salto a grandes escenarios… Si bien, lo conseguido hasta ahora ya es una gran conquista.

La que avisa, no es traidora.