Le Guess Who: Hemos descubierto el mejor festival de Europa

Utrecht, la cuarta ciudad más importante de Holanda, no parece – a primera vista- una opción interesante o retadora a la hora de hacer turismo. La oferta de actividades se reduce a mercadillos de telas y flores, y paseos por el centro de la ciudad, atravesado por un pequeño canal de aire bucólico. Sin embargo, Utrecht esconde sorpresas que vale la pena desvelar. Desde el Campus de la Universidad de Uithof, cuyo edificio principal ha sido diseñado por Rem Koolhaas, el parque de las Ciencias, la famosa casa de Schröder diseñada por Gerrit Rietveld, y que es considerada la primera gran obra del movimiento De Stijl y del constructivismo, hasta uno de los festivales musicales más interesantes de Europa: Le Guess Who.

Desde hace 11 ediciones, Utrecht ha sido la sede de un festival que sin alardear ha reunido a un cartel de músicos que resultaría imposible disfrutar en festivales de gran escala. No solo porque el tamaño del evento hace mella en la oferta, sino que lo lucrativo y la popularidad de la propuesta musical, se han convertido en factores decisivos en estos eventos.

No es el caso de Le Guess Who, que se perfila como una cita obligada para los que no solo no comulgamos con la indie band de turno, sino que esperamos que asistir a un festival de música sea una experiencia placentera y enriquecedora. Además, lo que ahora parece ser una práctica habitual, es algo que ha caracterizado a este evento desde sus inicios: la expresión “Le Guess Who” es la pista detrás de la inclusión de artistas invitados sorpresa, cuyos nombres son desvelados horas antes de su presentación.

Este año, Le Guess Who ofreció uno de los mejores carteles musicales de la década, con más de 100 artistas en escena, además de contar con un programa de curadurías que en esta ocasión recayó en los hombros y gustos de Perfume Genius, Grouper, Shabazz Palaces, James Holden, Jerusalem In My Heart, Basilica Soundscape y Ben Hannick.

El centro neurálgico de Le Guess Who fue el Tivoli Vrendenburg, un edificio multiespacial destinado a conferencias y eventos, ubicado en el centro de Utrecht y a tan sólo 10 minutos de la estación de trenes, en el que tuvieron lugar la mayoría de los conciertos gracias a un auditorio y tres salas. Además del Tivoli, parte de las propuestas de música electrónica del cartel se desarrollaron en dos locaciones alternativas a tan sólo minutos del Tivoli.

El line-up de la edición número 11 de Le Guess Who contó con la presencia en el escenario de luminarias como Pharoah Sanders, ícono del free jazz, Sun Ra Arkestra, el propio Perfume Genius, Moon Duo, The Soft Moon, y Grouper, quien ofreció un recital sublime en la Basílica de Utrecht. Además de luminarias de la electrónica como William Basinski, el multi-instrumentalista Greg Foxx, Moor Mother, Prurient, los Shabazz Palaces, Mount Eerie, así como figuras más populares como Kevin Morby, Weyes Blood, Liars, Protomartyr, los legendarios Metz y hasta el súper grupo de Thurston Moore, además de un sinnúmero de artistas que sin contar con la popularidad de los anteriores ofrecieron directos inolvidables como Sevdaliza, The Como Mamas, Rabit, Farai o Willis Earl Beal.

Además de las propuestas musicales, el festival cuenta con actividades paralelas que este año incluyeron la exposición del Black Power Tarot, proyecto de King Khan junto al diseñador Michael Eaton, en el que los arcanos de estas cartas fueron sustituidos por figuras claves de la historia y música negra de los Estados Unidos como Tupac Shakur, Tina Turner o Billie Holiday. En el marco de la exposición, el propio King Khan ofreció lecturas del Tarot. Otras actividades incluídas en la oferta del festival incluyeron el Le Mini Who, plataforma para dar a conocer propuestas musicales locales, y Le Feast, un brunch de domingo organizado en casa de algún chef local y en el que compartías mesa con otros asistentes del festival.

Sin lugar a duda, Le Guess Who es uno de los festivales claves de la oferta europea. De tamaño ideal, buena organización, precios accesibles y, sobre todo, con uno de los carteles musicales más interesantes, ricos, sorpresivos e importantes de los últimos años. La edición 2018 ya tiene fecha, del 8 al 11 de noviembre, y ya hay disponibles abonos a precios reducidos. Hay que vivirlo para contarlo, y si lo de este año fue épico, las expectativas y las ganas se acrecientan para la próxima edición. Así que nos vemos el próximo año en Le Guess Who.