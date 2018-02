La oscuridad se materializó en Málaga con La Noche de Cuervos

Un año más, la oscuridad se daba cita en Málaga. La ocasión volvía a ser La Noche de Cuervos, una cita donde se dan la mano géneros que tienden a lo extremo, que buscan la belleza en el ruidismo y el dolor del alma, donde se busca la purificación a golpe de distorsión y grito. El año pasado en su primera edición se puso el listón alto con buenas dosis de rock, pero esta vez el cartel presentaba más interés por el ruido, la confusión y los sobresaltos.

Lazharus fueron los encargados de abrir la noche con una mezcla muy particular: un noise/drone con tintes industriales e instrumental electrónico que elevaba su apuesta a panoramas muy interesantes. Podríamos definir su música como la mezcla del feedback de Sonic Youth de la mano del carácter más introspectivo y oscuro de un Aphex Twin pasado de rosca más un toque de vocal gritón y cargado de distorsión. Los 40 minutos que duró el set de estos madrileños que daban en Málaga su primer concierto fuera de la capital fueron instantes de abrasión y percusiones electrónicas con crecidas techno lanzadas desde un sampleador mientras un bajo mantenía el ritmo y la cohesión de todo lo que pasaba a su alrededor. Toca destacar el momento en el que el vocalista saca una tabla de metal sobre la que pasa una cadena de metal y cuyo sonido fue amplificado, creando un muro de sonido impenetrable que fue el toque que me hizo imaginar a este trío participando en alguna futura edición de un Sónar.

Tras una ligera pausa en la que aprovechamos para tomar el aire e intercambiar algunos elogios con el grupo, Lodo tomaban el escenario. Directamente desde la Vega Baja, en Alicante, trajeron buenas dosis de stoner rock instrumental al escenario de la París 15. Buenas crecidas, buena técnica, buena reminiscencia a grupos como Queens of the Stone Age o Unida. Una apuesta algo densa con la que no pude conectar tanto, pero no por ello menos admirable. Pylar recogían el testigo atestando el escenario de humo antes de personarse. La apuesta de estos sevillanos es indescriptible, una suerte de dark ambient con ramalazos sludge si acaso, pero es una música que busca trascender, que va más allá de lo que se escucha en busca de crear un espectáculo que a día de hoy en ninguna escena tiene rival. El año pasado fue, sin duda, la nota sorprendente de la primera edición de esta Noche de Cuervos, sin embargo no pude más que quedarme como espectador externo, poco involucrado en el espectáculo que acontecía ante mis ojos sorprendidos. Por contra, en esta ocasión, y tal vez por la musicalidad que trae su nuevo trabajo A Ella Te Conduce la Sagrada Espyral, conseguí emocionarme y entrar en la ceremonia que tenía lugar ante mí. Seguía sin entender lo que pasaba, pero conectaba con sus sonidos: ese órgano místico, la trompa guerrera, el violín distorsionado lleno de dolor, ese vocalista disfrazado de chamán y entonando plegarias de carácter salvaje y tribal que llamaba a lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Pylar dieron un concierto de diez demostrando que su oficio ceremonioso cada vez capta más adeptos que no dudan en adentrarse en un viaje introspectivo con el que se busca conectar con el interior del ser humano.

Tras una nueva pausa, Process of Guilt venían a poner el broche de oro a una noche cargada de oscuridad, esta vez trayendo la sangre y el rock más crudo, con un vocal profundo y cavernario que cabalgaba sobre riffs pesados que no dudaban en hacer breaks para que nos rompieramos el cuello ahí mismo. Acompañándose de un espectáculo de luces rojas que en ocasiones destellaban y cegaban a la audiencia para que su música impresionara aún más, estos portugueses dieron buena cuenta a su reciente Black Earth, el cual se presentó ante el público malagueño que a esas alturas se hallaba más que extasiado y necesitaba esa dosis de energía y cierta violencia que ayudara a devolverles a la realidad que les deparaba fuera. La Noche había pasado, las almas se habían purificado con fuego y ruido nebuloso, sólo hay que esperar para la nueva ceremonia un año con la esperanza de que lo que vendrá será más y mejor.