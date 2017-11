Julien Baker y el sonido de sus fantasmas

No es fácil plasmar la tristeza y el dolor en canciones íntimas y sacarlas a pasear por todo el mundo. Quizás por eso Julien Baker evita sonreír durante sus conciertos. La joven cantautora de Memphis pasó por La 2 de Apolo como quien se encierra en su cuarto a ahogar las penas con la única compañía de la guitarra. Sin embargo, Julien Baker lo hace con una elegancia y una épica que estremecen de verdad.

La estadounidense se ha desecho de la etiqueta de “promesa de” a base de talento y de composiciones que pese a ser muy íntimas, conectan con todo aquel que las escucha. Quizás la gira de presentación de Turn Out the Lights (2017, Matador) sea un peregrinaje para que Baker se enfrente a sus fantasmas y empiece a cerrar esas heridas muestra en sus temas. Sola sobre el escenario, Baker usa su guitarra para crear texturas a base de loops y sonidos atmosféricos para redondear sus canciones. Impresiona la magnitud que llega a alcanzar en determinados puntos de su repertorio, pero impresiona más cuando su voz queda prácticamente sin acompañamiento y canta las líneas más desgarradoras, como en el final de Sour Breath.

Parte de la fuerza de sus directos reside en el respeto de su público, que en Barcelona guardó estricto silencio durante toda la actuación. Una audiencia que celebró algunos de los temas de su primer álbum, Sprained Ankle (2015, 6131 Records) ya convertidos en hitos de su trayectoria como son Everybody Does, Sprained Ankle, Rejoice o la brutal Something con la que cerró el concierto.

Sin embargo, los temas de su nuevo trabajo, más maduros en lo instrumental y con un aire ligeramente más épico (y optimista) han tenido un gran recibimiento por parte del público, y es que son auténticas joyas. Abrió el concierto con Appointmens, tema que fue construyendo poco a poco con diversas capas de guitarra. De los temas de su nuevo álbum destacaron Funeral Pyre y Turn Out The Lights, posiblemente dos de sus canciones más completas y contundentes.

Es necesario destacar también la actuación de St. Woods. El madrileño no se dejó llevar por los nervios y la presión de telonear a su admirada (y amiga) Julien Baker y no le tembló la voz a la hora de interpretar los temas de su EP Lessons (2017, Está Pasando Entertainment), que van a caballo entre el Damien Rice más sentimental y la experimentación lírica de Justin Vernon. Hay que aplaudir el humor y la auto-crítica del músico madrileño entre temas y su interpretación de covers como Roxanne o Breezeblocks.