JP Cooper emociona a Madrid en la sala Cool Stage

Hace un tiempo os anunciábamos la visita del británico JP Cooper durante su gira europea a Barcelona y Madrid los días 17 y 18 de noviembre. Nosotros pudimos estar en el concierto del sábado en Madrid y te lo contamos a continuación. El concierto comenzaba a las 8.30 de la tarde en la sala Cool Stage con Picture This poniendo el grito en el cielo. Los irlandeses presentaron los nuevos temas de su primer álbum homónimo y del que el viernes presentaban la edición deluxe. Take My Hand, Never Change, Addicted To You, fueron algunos de los temas que tocaron y que impresionaron a todo aquel que quiso llegar antes de escuchar a JP.

Como un reloj, como le suele caracterizar a este, We Were Raised Under Grey Skies y She´s On My Mind fueron los primeros temas que presentaba el británico en su primera visita a la capital española junto a los cientos de ovaciones que recibió desde el momento en que pisó el escenario hasta que se bajó.

Con continuos cambios de guitarras tanto eléctrica como acústica interpretó temas propios como The Only Reason, Change o Satellite además de añadir una famosa cover de la leyenda John Lennon del tema Jealous Guy, pero los temas que hicieron al público volverse más loco todavía fueron algunas de sus colaboraciones como Perfect Strangers o Shivers, su famoso tema September Song o In The Silence, uno de los temas que no incluyó en un primer momento JP pero al ver tal ambiente en la sala decidió brindarnos la oportunidad de escucharla en primicia.

Pero el momento más electrizante fue tras el típico bis en su show en el que una de las fans le pidió cantar con él y el público se involucró 100% en esta actuación animándoles a los dos y cantando al son de estos.

JP Cooper puso broche a la noche con una de sus canciones más especiales: Passport Home, la que dedicó a su mujer y su hijo y a todos aquellos que formamos parte de esa espectacular noche.

Teniendo en cuenta la coincidencia con otro de los shows más esperados por los madrileños, JP dejó todo sobre el escenario para hacernos flipar durante su actuación y no tenemos duda alguna de que volverá a nuestro país muy pronto.