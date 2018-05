Hirian, una fiesta de la diversidad

Hay pocos eventos más heterogéneos que el vivido este sábado 26 de mayo en Bilbao. Por el barrio Bilbao La Vieja se llevó a cabo el festival urbano Hirian, el cual organiza el Bilbao BBK Live junto a una marca de cervezas, conocida por todo festivalero, y el ayuntamiento. Ha sido la segunda vez en celebrarse y, como ocurrió el pasado año, la oferta ha vuelto a ser bien diversa.

Dividido en cinco escenarios, siete si tenemos en cuenta la pre-fiesta y la post-fiesta, se organizaron más de 20 conciertos desde las 13:00 horas hasta las 23:00 horas. Un total de 10 horas de música ininterrumpidas y de forma gratuita. Folk, flamenco, rock, hip-hop, electropop, trap… hubo de todo en ese tiempo, con algunos nombres a la cabeza.

Al concepto de heterogéneo también hay que sumar el espacio en el que se celebra este minifestival. Y es que, adentrarse en el mencionado barrio es sumergirse en una mezcla de culturas poco común en el resto de la ciudad. Aunque los vecinos se encargaron de recordar con pintadas que no estaban de acuerdo con el Hirian (ni con los “hipsters”), y la amenaza de lluvia estuvo presente durante mucho tiempo, finalmente se pudo disfrutar de la jornada musical.

A eso de las 13:30 horas, apareció el líder de Los Enemigos, Josele Santiago, en una terraza escondida entre los edificios de la calle San Francisco. Ante un público entrado en años, debido a la temprana hora, se dejó ver irónico en su faceta de cantautor. Más tarde tocaría junto a su banda en otro escenario, pero antes presentó su último Transilvania con la única compañía de su guitarra acústica. En unos 50 minutos, Santiago terminó con un Ole Papa muy coreado y que animó a los presentes, quienes le despidieron con una tremenda ovación.

Poco más tarde, después de ver desde lejos el recital de sonidos americanos de unos entregados Audience, llegaba uno de los bolos más esperados. El escenario situado en frente del mercado de La Ribera se iba llenando de mucha juventud atraída por el reclamo que suponía Nathy Peluso. La argentina es una de las voces más prometedoras de la música latina y así se pudo comprobar en el Hirian.

Acompañada de un DJ que le ponía las bases, ella sola se bastaba para animar a un público que no se apartó ni con las únicas gotas de lluvia de la tarde. Peluso presentó las canciones de su segundo EP, La Sandunguera, y contagió a la gente de sus ritmos mezcla de hip-hop, salsa y neo soul.

Al acabar, no nos movimos del escenario, ya que después era el turno del ahora trío barcelonés Mujeres. Con algún problema de sonido inicial, la banda presentó por fin en Bilbao su reciente Un Sentimiento Importante, el primero realizado por completo en castellano. Vete con él, la homónima o Suenan Espadas sonaron en un ruidoso concierto, en el que el bajista bajó al público y acabó por los suelos.

No sabíamos que había pasado con toda la gente que estaba en Nathy Peluso y desapareció en estampida para Mujeres. Sin embargo, pronto nos enteramos de dónde se habían metido, ya que vimos caras repetidas en el concierto de Brisa Fenoy. La artífice del éxito del tema Lo Malo atrajo a mucho público, que no quería perder la oportunidad de grabar una historia de Instagram con la canción en cuestión. Con un guitarrista de adorno y peña maquillándose entre el gentío, estaba claro que era un concierto hecho más para influencers que para melómanos. Pudimos ver el “postureo” al que hacían referencia las pintadas de los edificios.

Y antes de abandonar los escenarios para acudir a la afterparty de La Ribera en la que pincharon Pional, Dave P y Daniel Kyo de manera conjunta, no nos perdimos a The Excitements. La formación desplegó su adictivo soul de otra época, liderada por la imponente diva Koko Jean Davis y su potente voz que emula a las leyendas de la motown. Llevan girando mucho tiempo con su tercer álbum Breaking the Rule, pero siguen siendo un fenómeno imperdible en directo. Y así, acabamos una agotadora fiesta musical en la que reinó la diversidad en público, estilos y sensaciones.