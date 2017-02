Fuel Fandango conquista Guipuzcoa con su Aurora Winter Tour

Ésta es la tercera vez que acudimos a Sanagustin Kulturgunea, una antigua iglesia reconvertida en espacio multicultural, en la preciosa localidad guipuzcoana de Azpeitia, que cada año está ofreciendo conciertos de grandes artistas del panorama local y nacional.

En esta ocasión no podíamos faltar a ver a uno de los grupos que no para de cosechar críticas positivas de su último álbum Aurora, y es que Fuel Fandango, a pesar de haber visitado no hace mucho Bilbao, con un Kafe Antzokia abarrotado, decidió sacar un hueco en la agenda para visitar el territorio guipuzcoano a presentarnos un gran directo.

Tablado flamenco, flores, abanicos, flecos, guitarra, sintetizadores, teclados, bajo, y batería. Taconeo, cante, arte, sesión Live de sintetizadores,….Todo esto es lo que nos encontramos en un concierto de Fuel Fandango.

La cita inicialmente era a las 23:00h del sábado 18 de febrero, pero ya dentro del recinto, nos encontramos con la sorpresa de que abría la velada Dj Chelis, quien en principio sólo estaba programado para después del concierto. La propuesta del Dj digamos que fue arriesgada, y no apta para todo el público allí presente, pues la sensación general fue de una larga espera hasta las 23:59, hora en la que por fin salieron a escena Ale y Nita.

Bajón de luces, sonidos electrónicos, una luz llena de misterio para dar la bienvenida a Ale, que con una intro de electrónica, se encargó de dar el pistoletazo de salida a un gran espectáculo que hizo que se nos olvidara la espera.

Entró Nita, guapísima, con el pelo recogido en un moño bajo, pantalón a rayas de estilo cordobés, top negro, un pequeño mantón negro al cuello y zapatos rojos de flamenco con lazada. Seguidos, Carlos Sosa, batería habitual de la banda, y Pablo Pérez, al bajo, teclado y coros. Ya suenan El Todo Y La Nada. Nos dejamos llevar por la bonita voz de Nita y por los envolventes sonidos electrónicos.

No tardan nada en hacer saltar al personal al son de Burning, y es que el público está entregadísimo creándose una energía muy especial en la sala. Para acabar de meterse a todos los allí presentes en el bolsillo en el tercer tema, qué mejor que hacernos bailar a ritmo de Talking.

Aunque venían a presentarnos Aurora, su último trabajo del que nos confesaban estaban muy orgullosos y les estaba haciendo disfrutar mucho, no faltaron grandes temas de sus anteriores álbumes como Monkey o Trece Lunas y la infalible Shiny Soul casi precediendo a los bises.

Madre mía, la entrega del grupo es total y nos están haciendo disfrutar de una gran velada.

A lo largo de todo el concierto Ale intercambiaba los sintes por sus guitarras del mismo modo que intercambian temas de Aurora con temas de trabajos anteriores. Así tras la coreada y muy bailada New Live, nos dieron un respiro con Today.

En los directos entendemos por qué todas las crónicas que hemos leído al respecto son fantásticas, y es que Nita, a pesar de lo pequeñita que es, se vuelve gigante en el escenario gracias además de a su impresionante voz y a su manera de bailar, hasta en dos ocasiones se sube a un tablao a hacer gala de su destreza con el taconeo flamenco, al control de los tiempos y de las intensidades. Y qué decir de Ale, que para mí personalmente estuvo sublime a los sintes. Los maneja con la misma maestría que maneja Nita el abanico, y es que en un momento de la velada, fue el protagonista absoluto, quedándose solo en el escenario y regalándonos otro Live de música electrónica , que nos demostró todo su potencial como productor….. y lo voy a decir, dándole mil vueltas a el muy reputado Dj Chelis, que abrió y después cerraría la noche tras el concierto. También fue protagonista en La Primavera, una de nuestras favoritas de este Aurora.

Llega la parte final con Toda la Vida y Shiny Soul como prólogo a los bises y con el público entusiasmado.

No tardan mucho en salir para despedirse con Always Searching y la esperadísima Salvaje y dejarnos una sensación de haber disfrutado de un gran grupo y de un gran espectáculo. Gracias por vuestro buen hacer.