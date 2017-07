Diez razones para ir al Festival Gigante 2017

En un lugar de la Mancha que sí queremos acordarnos se realiza en el mes de septiembre un festival maravilloso: el festival Gigante.

Como ya os hemos adelantado los días 1 y 2 de septiembre se reunirán en Guadalajara un buen elenco de bandas para dar vida al cartel en su cuarta edición y desde ya os decimos que volverá a ser un éxito viendo lo bien que desarrolló en anteriores ocasiones.

Por ello, os damos diez poderosas razones en esta lista para que no dejéis de ir:

Presencia internacional

Quién no apuesta no gana y este festival traerá a dos grandes formaciones que estamos seguros que harán las delicias de los asistentes. Por un lado, los norteamericanos Nada Surf nos harán soñar con su buen rollo y la solidez de su directo; además de los grandes The Gift, con una de las carreras más estables que podemos ver en los últimos tiempos. Todo un acierto

2. Apuesta por lo local

Aunque siempre agradecemos que las organizaciones tomen nota de nuestras peticiones, hay que cuidar a la cantera. En este caso, este festival sí apuesta por bandas de la zona como los maravillosos Yo, Estratosférico, que incendiarán la jornada del sábado.

3. Giras interesantes

Gracias a este festival podremos disfrutar de la presentación de Casa de Iván Ferreiro o uno de los últimos conciertos de El Poeta Halley, de Love of Lesbian

4. Guadalajara, un gusto de ciudad

La atención se centra en la coqueta ciudad de la zona de la Alcarria, donde se puede llegar cómodamente a pie al recinto y con todas las ventajas que entraña tener todo a un paso.

5. Un festival de pequeño formato pero GIGANTE

Con dos escenarios principales además de otras instalaciones y mucho espacio, este festival donde todo es césped se convierte en una maravilla para los coletazos del verano, sin tener ninguna necesidad de agobio en ningún momento. Esto es un plus y es que el recinto es lo suficientemente grande para ver cómodamente los conciertos y descansar cuando procede.

6. Un cartel variado

Aunque se alimenta principalmente de lo mejor del indie nacional, caben otras fórmulas como la voz soul más bonita que tenemos como es la de Juan Zelada. Hacen falta propuestas variadas, la música no tiene límites.

7. Comida y bebida por doquier

Una gran variedad de puestos para todos los estómagos se distribuyen a lo largo del festival, para todas las necesidades y economías

8. Conciertos diurnos, ¡Sí!

Una cosa que da mucha vida a los festivales es los conciertos matutinos: buen desayuno, cerveza y a disfrutar de la música desde primera hora. El festival Gigante apostó por esta propuesta y nos parece todo un acierto para poder ir calentando motores.

9. Precios populares

A día de hoy el abono está a 39€ más gastos de distribución, lo que nos parece una oferta de ocio y cultura más que razonable para los tiempos que corren.

10. Buena reputación

Si van por la cuarta edición y creciendo, no hay más avales que valgan que unos buenos resultados año tras año.

¿Y bien? ¿Os faltan razones para no visitar este festival tan GIGANTE?