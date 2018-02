Deacon Blue regresan veinticinco años después a BCN

Este jueves, la formación escocesa Deacon Blue, uno de los mayores tesoros del pop británico, ha llenado la sala BARTS en el que ha sido el primero de los tres conciertos que realizará esta semana en España, un cuarto de siglo después de su última visita a nuestro país. Una actuación ofrecida en el marco del Guitar BCN 2018, dentro de su gira To Be Here Someday, en la que han repasado ampliamente su discografía con motivo de sus 30 años de carrera. Una cita a la que se han presentado con su alineación actual, formada por los vocalistas Ricky Ross y Lorraine McIntosh, el teclista James Prime y el baterista Dougie Vipond (los cuatro miembros originales que siguen en el grupo), el guitarrista Gregor Philip y el bajista Lewis Gordon.

1 hora y 40 minutos de concierto bastante equilibrada, sin apenas altibajos, que ha arrancado sobre un escenario desnudo con una sucesión de algunos temas de la primera etapa de la banda, después de que Ross haya asegurado a los asistentes que iban a pasar la mejor noche de sus vidas. Una serie de canciones como Born In A Storm (1987), Raintown (1987), Your Swaying Arms (1991), Chocolate Girl (1987) y Your Town (1993), con las que la formación se situó en lo alto de la lista de ventas británica y sedujo al público español a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Canciones de pop adulto bien elaborado con las que han evidenciado lo mucho que debe su composición musical a bandas como Simple Minds y Prefab Sproud, y que han acompañado solo de tres temas recientes —Bethlehem Begins (2014), Wages Day (2016) y A New House (2014)— en una primera parte del repertorio sugestiva que ha tenido su punto álgido en una versión algo ralentizada del torrencial Real Gone Kid (1991), el gran éxito de su trayectoria, con el que han levantado a todo el público de sus asientos.

Primeros minutos a los que han seguido otros en los que sus nuevas composiciones han cobrado un mayor protagonismo. Unos temas grabados entre 2012 y 2016 con los que han mostrado que siguen haciendo música interesante y que se encuentran en una nueva fase creativa, después de dos décadas en las que solo publicaron un álbum de estudio (Homesick), en 2001.

Una nueva etapa en que la química entre Ricky Ross y Lorraine McIntosh sigue intacta y en la que los instrumentos han ido ganando cada vez más terreno en su obra, como han evidenciado canciones edificantes como The Believers (2016) y Circus Lights (2016), en las que la buena mezcla de letras reflexivas y melodías pegadizas que los caracteriza sigue vigente. Un par de temas entre los que han intercalado dos viejas composiciones, Cover From the Sky (1991), cantada por Lorraine, y la bella When Will You (Make My Telephone Ring) —de 1987—, que Ricky ha cantado sentado al piano, uno de los pasajes más plácidos de la noche.

Calma que ha llegado a su fin cuando los asistentes han vuelto a ponerse en pie a petición de Ross para acompañar a la banda con sus voces y sus palmas en la interpretación de The Hipsters (2012), dos de sus grandes clásicos —Loaded (1987) y Fergus Sings the Blues (1989)— y That’s What We Can Do (2012), el preludio de los dos bises.

El primero, conformado por las baladas I Will and I Won’t (2016) y I’ll Never Fall in Love Again (1990), el suave poder de Dignity (1987) y un popurrí de clásicos del pop y la música negra (Hey! Baby / Land of 1000 Dances / It’s Alright / Minnie The Moocher).

El segundo, una versión de Forever Young, de Bob Dylan, el broche a una actuación en la que Deacon Blue ha puesto de manifiesto que ha envejecido con dignidad y que no es una banda que intenta recuperar sus días felices, sino un proyecto con aplomo, cualificado aún para componer temas considerados, oportunos y refinados.