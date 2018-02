Puntuales a la cita, Death From Above 1979, cumplieron de sobra las expectativas que existían sobre ellos. Casi una década después, sin verlos en sala, los más fieles esperaban presurosos a la cita del dúo de Canadá. En lo que no llega a dos horas de concierto nos deleitaron con una dosis de dance-punk de lo más electrizante. La sala, que no estaba llena del todo, disfrutó hasta el último momento del arrollador directo del grupo, que nos convenció que nada tiene que ver con Royal Blood, grupo con los que últimamente sufren comparaciones.

Nomad, el primer corte de Outrage is Now, fue el encargado de abrir el concierto. Siguieron Virgins y Caught Up. Tras este inicio arrollador tenían al público en el bolsillo, que entre ollas y saltos, coreaban al unísono todos los himnos del grupo. A los dos músicos, Jesse Keller (bajista y piano) y Sebastian Grainger (batería y voz) se les veía en perfecta comunión, a pesar de los rumores de mala relación y demostraron en la Sala Apolo que queda Death From Above 1979 para rato.

A medida que iba pasando la actuación se reafirmó la idea de que no es necesario tener una gran banda a tu alrededor para conseguir que tu directo suene de la manera más cañera y perfecta posible. Si bien es cierto que el sonido instrumental rozó casi la perfección, a veces la voz se perdía entre los gritos y coros de los asistentes, que aunque no eran muchos supieron estar a la altura y hacer sentir a los músicos como en casa, que era la primera vez que tocaban en Barcelona como artistas principales (ya estuvieron en el Primavera Sound de 2015). Tocaron un total de 17 de canciones, que con los bases fueron 19, en los que se encontraron los grandes himnos de la banda como Mother, Trainwreck 1979 o Romantic Right. En general, fue un concierto más que correcto, donde los fans se quedaron muy satisfechos de la actuación, a pesar de que por ejemplo que el tema más conocido de su último disco Freeze Me dejó un poco frío a los asistentes.

Como hemos dicho anteriormente, lo que vimos el pasado martes fue una demostración de una descargada de punk y garra que nos asegura que queda mucho Death From Above 1979 encima de los escenarios.

SET LIST:

Nomad, Virgins , Caught Up, Turn It Out, Moonlight, Always On, Little Girl, White Is Red, Outrage! Is Now, Holy Books, Freeze Me, Going Steady, Black History Month, Never Swim Alone, NVR 4EVR, Romantic Rights, Physical World.

Bis: Trainwreck 1979 y Pull Out