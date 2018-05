Crónica de Olimpia y Cycle en Donostia; El carisma de las mujeres domina Intxaurrondo

Pasaban las 22:00h de la noche cuando los donostiarras Olimpia salían al escenario de la sala Intxaurrondo K.E. Allí estábamos unas 200 personas deseosas de ver el debut de este dúo formado por Lur (voz) e Iñaki (guitarra y coros), que llegaron acompañados por otros tres componentes al teclado, bajo y batería respectivamente.

Son una banda con una estética y un sonido muy potente y en la que Lur se tornó en protagonista absoluta. Si en un principio salieron a escena algo tímidos, a medida que se sucedían los temas, vimos cómo esa timidez se iba transformando en confianza y cómo Lur, muy dulce cada vez que nos hablaba para presentarnos las canciones, se transformaba interpretando de forma magistral las historias que cuentan sus temas.

Temas en los que caben destacar sus letras tan comprometidas y necesarias hoy en día, que hablan de temas de tan candente actualidad como el drama de los refugiados, en un tema muy post punk que nos gustó especialmente, de la lacra del machismo o de la utilización de las redes sociales donde guitarra y batería sonaban atronadoras, en un ejercicio de rock contundente y donde la voz de Lur nos recordó a la de Patrizia Escoin de Los Romeos y Lula. Temas en los que la armonía vocal de las voces del dúo formado por Lur e Iñaki nos dio momentos de lo más agradables.

Se atrevieron incluso con una versión de la canción La Tierra de Los Sueños de La Dama se Esconde, y terminaron por todo lo alto, otra vez con la potencia de su single Ven y con la gente gritando “Beste Bat“. Geniales.

Llegaba el turo de Cycle. David Kano es el primero en salir a escena y el encargado de tomar su puesto a los mandos de su mesa de mezclas, ésa que tan bien maneja y tan gratos momentos nos haría pasar. Seguido aparecen Luke Donovan todo vestido de negro y con americana, como ya es habitual en él , La China Patino, que en esta ocasión sale con unas gafas de sol cat eye y moño alto que le da una imagen más de femme fatal si cabe, y Juanjo Reig y el nuevo integrante, David Tabu a las guitarras.

Toman sus posiciones: La China Patino a la derecha de Luke, y David siempre en segundo plano. Nada más tomar su puesto La China decide refrescarnos tirándonos el agua de su botellín. Ese descaro, esos gestos de mujer poderosa, de aquí estoy yo, esa fuerza y ese carisma junto a sus bailes la hace brillar en los directos y es lo que vuelve locos a sus fans, algunos de ellos un tanto pesados con ella en esta noche.

Tras un remix brillante que abrió el concierto, Perfect fue el tema elegido para hacernos entrar en calor. Antes de entregarse a los trallazos guitarreros de su álbum Electrik, el nuevo trabajo que tanto nos gustó en disco, decidieron optar en la primera parte del concierto en convertir Intxaurondo en un club de baile gracias a temas de sus anteriores trabajos como Sunset Over The Moon o la aclamadísima Apple Tree que puso a bailar a la mayor parte del público. El impecable sonido y un juego de luces de lo más acertado, hizo nos sumergiéramos de lleno en ese ambiente de club.



Encima del escenario nos encanta el contraste entre los bailes descarados de La China y los movimientos estáticos de Donovan, que a veces baila como a cámara lenta, y es que ámbos como buenos animales de escenario forman un tamdem perfecto.

No llevan ni cuatro temas y ya se está creando una energía increíble, todos bailamos y vemos que la banda está encantada y eso se nota, no dejan de posar para los fotógrafos, de sonreír, incluso Luke no puede resistirse en un momento dado a bajar a cantar con el público, que no duda en bailar e incluso invitarle a tomar un trago de su cerveza cuando Luke se acerca a ellos.

La segunda parte del concierto, es tiempo de que David transforme las bases electrónicas en ritmos de batería, de reivindicar las guitarras eléctricas y sobre todo de disfrutar de La China Patino en todo su esplendor puesto que en este álbum tiene un papel más protagonista, y, si su sola presencia ya llena el escenario, cuando toma la voz cantante nos hace olvidar que con ella hay otros cuatro músicos.

Era hora de por fin, comprobar cómo suena Electrik en directo, y podemos decir que es más que efectivo. La temperatura de la sala subió unos cuantos grados y todos los allí presentes se entregaron al completo a los nuevos temas.

Casi podríamos decir que el sonido mas manchesteriano de Number Six y el momento para el recuerdo al hermano de David con Bro , fueron los pocos instantes donde pudimos tomar algo de aliento, puesto que con temas tan brutales en directo como Wiked o 100 Vidas, Intxaurrondo explotó. El rock y la electricidad se apoderaron de todos. Brazos en alto, saltos, bailes, salpicaduras de cerveza, sudor, en definitiva una noche de esas donde dejar las vergüenzas de lado y dejarse invadir por la electricidad.

Así con todos sumidos en una especie de éxtasis se despedía Cycle, pero evidentemente faltaban los bises, pues un concierto de Cycle sin Confusion es inconcebible.

Para la traca final dos de sus mayores éxitos, aunque jugaron al despiste con La China entonando Confusion al ritmo de la base de David, era Saturday Night Girl, la elegida para volver a poner patas arriba la sala. Hasta la gente que había quedado relegada en las últimas filas no pudo reprimir el impulso de acercarse, algunos intentando incluso llamar la atención de La China, y aquello ya fue el desenfreno total.

Sin descanso, solapando un tema con otro, el momento esperado por muchos. Confusion puso el broche de oro a una velada muy intensa que nos recordó mucho a lo vivido unos meses atrás en esta misma sala con la visita de León Benavente. http://www.crazyminds.es/conciertos/unos-arrolladores-leonbenavente-consiguen-otro-sold-out-en-intxaurrondo-k-e-de-donostia/

Una noche increíble donde ELLAS fueron las protagonistas, y donde nosotros nos entregamos a los sonidos contundentes de estas dos bandas.

Fotos: Richard Curiel