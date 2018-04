Todo buen comienzo de fin de semana empieza por un concierto en una zona mítica y en una de las salas más icónicas de la capital, la Sala Siroco.

Las ganas de buena música llenaban el ambiente antes de que Dan Millson, en este caso telonero de The Prussians, saltase al escenario.

El cantautor inglés afincado en Madrid cautivó a cada persona que se encontraba allí desde el primer momento: su voz desgarradora combinada con su potente sonido de guitarra hizo que aquellos que llevan siguiéndole desde hace tiempo cantasen a todo pulmón sus canciones, y que aquellos que oían este sonido folk-rock por primera vez quedasen mudos y hechizados.

Con una pizca de Ed Sheeran, un toque de James Bay y otro de Mumford & Sons, uno de los más vibrantes grandes talentos emergentes de nuestro país, acompañado de su caja de madera con su nombre como siempre, comenzó a cantar algunos de sus éxitos.

Palm Tree de su primer EP Little Box Of Treasure emocionó, Undress You sedujo al público y Shine a Light (canción que se ha podido escuchar en la campaña de tráfico de la DGT esta Semana Santa) terminó de atraparnos.

Pero si hay una canción que hace sin duda que reconozcamos a Dan es su éxito I Miss You My Friend. Los primeros acordes hicieron que la sala comenzase a dar palmas para terminar cantando a todo pulmón “Oh I Miss You My Friend’’.

Turno para The Prussians

Después de este espectacular calentamiento, los cinco componentes de The Prussians saltaron al escenario. La banda irrumpió fuertemente en el panorama musical español el 2014 con Mul Mul y en 2016 nos regalaron canciones intensas y llenas de emoción en Kerala EP, después del viaje de Dominic Massó (cantante y principal compositor del grupo) por la India.

La sala vibró desde el primer momento, lo que no es de extrañar con el potente directo que hizo que el grupo ganase el Premio Rock Villa de Madrid. Pudimos escuchar varias de sus canciones antiguas, recientes y nuevas, pues dentro de poco lanzarán nuevo trabajo.

Su sonido indie-rock influenciado por Artic Monkeys, The Kooks o incluso con cierto aire a Muse creó un aura especial: The Hills caldeó el ambiente para dar paso a un público muy entregado que bailó con Big World, saltó con Arabian y The Place y lo dio todo con Soul, su más reciente single que ya acumula más de 25000 reproducciones en Spotify.

Los movimientos del cantante y su particular voz, el ímpetu del batería y el teclista y el talento y las ganas que transmiten el bajista y el guitarra, hicieron que Madrid acogiera ayer a estos mayorquines con tanto talento. Más de una hora de concierto en la que se metieron a cada alma en el bolsillo consiguiendo que disfrutasen y que les supiese a poco la velada. Pero, si hubo una canción que fue la cúspide de la noche, fue Stone, canción que cerró la actuación y en la que la banda bajó del escenario para disfrutarla con sus seguidores y amigos.

Un show que hizo temblar Siroco, que todo amante de la música hubiera disfrutado.

Pero no os preocupéis si no pudisteis asistir, queda The Prussians para rato y muy pronto tendremos noticias suyas.